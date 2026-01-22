Anis Hadj Moussa à l’OM, le coup d’arrêt brutal que personne n’avait vu venir

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Anis Hadj Moussa revenait avec insistance dans les couloirs de la Commanderie. Roberto De Zerbi, séduit par son explosivité et sa créativité, voyait en lui un joueur capable de franchir un palier sous ses ordres. Medhi Benatia partageait cette conviction.

À 23 ans, l’ailier du Feyenoord apparaissait comme un pari réfléchi. Technique, imprévisible, à l’aise dans les petits espaces, il figurait tout en haut de la short-list marseillaise pour l’hiver. Les échanges avec son entourage se multipliaient. Le dossier avançait. En apparence.