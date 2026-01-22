À Marseille, certaines pistes s’emballent vite. D’autres s’éteignent tout aussi brutalement. Celle menant à Anis Hadj Moussa semblait pourtant tracée. Priorité claire du mercato hivernal, l’international algérien incarnait une ambition forte du projet olympien. Jusqu’à ce que tout s’arrête.
Anis Hadj Moussa à l’OM, le coup d’arrêt brutal que personne n’avait vu venir
Hadj Moussa, un profil qui cochait toutes les cases à Marseille
Depuis plusieurs semaines, le nom d’Anis Hadj Moussa revenait avec insistance dans les couloirs de la Commanderie. Roberto De Zerbi, séduit par son explosivité et sa créativité, voyait en lui un joueur capable de franchir un palier sous ses ordres. Medhi Benatia partageait cette conviction.
À 23 ans, l’ailier du Feyenoord apparaissait comme un pari réfléchi. Technique, imprévisible, à l’aise dans les petits espaces, il figurait tout en haut de la short-list marseillaise pour l’hiver. Les échanges avec son entourage se multipliaient. Le dossier avançait. En apparence.
Des discussions stoppées net en plein élan
Selon les informations de Média Foot, un choix commun est tombé ce jeudi. Les discussions entre l’OM et Anis Hadj Moussa ne continueront pas cet hiver. La décision ne relève pas d’un désaccord brutal, mais d’un constat partagé.
Côté marseillais, la réalité économique pèse. Le Feyenoord se montre exigeant et l’OM ne dispose pas, à court terme, des leviers financiers pour convaincre le club néerlandais. De l’autre côté, le joueur ne ressent plus l’urgence de partir en pleine saison. Quitter Rotterdam maintenant ne s’impose plus comme une évidence.
Les deux camps s’accordent alors sur une pause. Le dossier se fige. Sans conflit. Sans rupture définitive.
L’OM garde le cap pour l’avenir
Ce coup d’arrêt ne signifie pas un abandon. À Marseille, l’intérêt reste intact. Les dirigeants n’ont jamais caché leur envie de miser sur l’Algérien, perçu comme un projet à moyen terme. Un rendez-vous se dessine déjà pour la suite.
L’été 2026 apparaît comme une échéance crédible. D’ici là, beaucoup de paramètres peuvent évoluer. Une Coupe du monde réussie, par exemple, pourrait changer la dimension du joueur… et attirer davantage de prétendants. L’OM en a conscience, mais accepte le risque.
Une porte entrouverte par le joueur lui-même
Un élément continue d’alimenter l’optimisme marseillais. La semaine passée, le journaliste belge Sacha Tavolieri révélait qu’Anis Hadj Moussa ne fermait pas la porte à un avenir sur la Canebière. Le joueur s’était montré réceptif à l’approche olympienne.
Ce détail pèse lourd. Il change la lecture du dossier. L’histoire ne s’écrit peut-être pas cet hiver, mais elle reste vivante. À Marseille, on le sait : certains feuilletons aiment prendre leur temps.