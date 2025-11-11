Mercato : l’OL fonce sur Elye Wahi, quid d’Endrick ?

Conscient du risque de voir le dossier Endrick capoter, l’Olympique Lyonnais prépare un plan de secours. Selon Live Foot, Elye Wahi figure en tête de cette liste. L’ancien Montpelliérain, aujourd’hui à Francfort, traverse une période délicate. Le club allemand commence à s’impatienter face à ses performances jugées décevantes.

Malgré son talent, Wahi peine à s’imposer en Bundesliga après un passage manqué à l’Olympique de Marseille. Ce revers, loin de refroidir les ardeurs lyonnaises, pourrait même jouer en leur faveur. Le joueur chercherait un nouveau départ pour relancer sa carrière et retrouver confiance dans un environnement où la pression, bien que forte, serait plus familière.