À l’approche du mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais s’active en coulisses pour renforcer son secteur offensif. Si la priorité demeure la venue d’Endrick, jeune talent promis au Real Madrid mais en quête de temps de jeu, le club rhodanien ne veut pas rester sans solution. Le nom d’Elye Wahi, actuellement dans une période compliquée à Francfort, apparaît désormais comme une alternative crédible pour venir épauler l’attaque lyonnaise dès janvier.
Mercato : l’OL fonce sur Elye Wahi, quid d’Endrick ?
L’OL veut un vrai buteur dès janvier
Malgré un visage séduisant face au PSG, ponctué de deux buts (2-3), Lyon souffre encore d’un manque cruel d’efficacité dans le dernier geste. Paulo Fonseca et ses dirigeants le savent : il faut recruter un finisseur capable de convertir les occasions et d’alléger la pression sur le collectif.
Les finances de l’OL ne permettent pas de folies, mais le club reste déterminé à trouver la bonne opportunité. Endrick reste la piste prioritaire. Le jeune attaquant brésilien, en manque de confiance au Real Madrid, ne figure plus dans les plans de Xabi Alonso. Une ouverture qui a incité Lyon à se positionner. Les échanges avec son entourage et le staff madrilène seraient encourageants, mais rien n’est encore acquis. Le joueur attire déjà d’autres grands clubs européens, capables d’offrir des conditions financières plus avantageuses à Florentino Pérez.
Elye Wahi, le plan B du mercato lyonnais
Conscient du risque de voir le dossier Endrick capoter, l’Olympique Lyonnais prépare un plan de secours. Selon Live Foot, Elye Wahi figure en tête de cette liste. L’ancien Montpelliérain, aujourd’hui à Francfort, traverse une période délicate. Le club allemand commence à s’impatienter face à ses performances jugées décevantes.
Malgré son talent, Wahi peine à s’imposer en Bundesliga après un passage manqué à l’Olympique de Marseille. Ce revers, loin de refroidir les ardeurs lyonnaises, pourrait même jouer en leur faveur. Le joueur chercherait un nouveau départ pour relancer sa carrière et retrouver confiance dans un environnement où la pression, bien que forte, serait plus familière.
Un pari risqué, mais presque incontournable
À Lyon, personne n’oublie les limites financières actuelles. Recruter un attaquant confirmé à prix fort relève de l’impossible. Dans ce contexte, un prêt d’Elye Wahi représenterait une solution à la fois pragmatique et abordable. Les dirigeants ne se font pas d’illusions : il s’agirait d’un pari. Mais un pari nécessaire.
Le passé marseillais de Wahi ne pose aucun problème du côté du Groupama Stadium. Ce qui préoccupe davantage, c’est son niveau de confiance et sa condition physique. Depuis près de deux ans, l’attaquant peine à retrouver le mordant qui avait fait de lui l’un des jeunes buteurs les plus prometteurs de Ligue 1 avec Montpellier.
Lyon entre prudence et ambition
Le mercato hivernal s’annonce crucial pour l’OL. Le club veut capitaliser sur son bon début de saison et éviter toute rechute au classement. Pour cela, Fonseca réclame un buteur capable de peser immédiatement sur les défenses adverses.
Si Endrick venait à signer, ce serait un véritable coup de maître. Mais les dirigeants lyonnais, lucides, savent que la concurrence sera rude. Dans le cas contraire, Elye Wahi pourrait débarquer en prêt pour tenter de se relancer. Dans un contexte où Lyon ne peut plus se permettre d’attendre, chaque jour compte pour boucler une recrue offensive capable de transformer les promesses en résultats.