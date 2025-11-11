Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
elye wahi eintracht frankfurtgetty
Patrick Tchanhoun

Mercato : l’OL fonce sur Elye Wahi, quid d’Endrick ?

Lyon garde un œil sur Elye Wahi, en difficulté à Francfort, tandis que le dossier Endrick reste incertain avant le mercato hivernal.

À l’approche du mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais s’active en coulisses pour renforcer son secteur offensif. Si la priorité demeure la venue d’Endrick, jeune talent promis au Real Madrid mais en quête de temps de jeu, le club rhodanien ne veut pas rester sans solution. Le nom d’Elye Wahi, actuellement dans une période compliquée à Francfort, apparaît désormais comme une alternative crédible pour venir épauler l’attaque lyonnaise dès janvier.