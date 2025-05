Il était devenu un poids mort à Lyon. Il s’en va enfin, et l’OL empoche un joli pactole. Voici comment ce flop a relancé sa carrière.

Les finances de l’Olympique Lyonnais réclament du sang neuf, et surtout, quelques rentrées d’argent rapides. L’été s’annonce agité sur les bords du Rhône, et les dirigeants lyonnais n’attendent pas pour commencer le dégraissage. Un premier dossier vient tout juste d’aboutir : celui d’un joueur qui n’entrait plus dans aucun plan sportif à Lyon. Ironie du sort, il quitte le club au moment où il commence enfin à convaincre… mais sous d’autres couleurs.