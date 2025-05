OL, les nouvelles révélations troublantes sur John Textor

À un mois de son face à face avec la DNCG, l’OL voit son avenir s’obscurcir en raison des actions de son président, John Textor.

Derrière une qualification européenne arrachée in extremis, une autre réalité beaucoup plus sombre plane au-dessus de l’Olympique Lyonnais. À moins d’un mois d’un rendez-vous capital avec la DNCG, les signaux d’alerte autour de la gestion financière de John Textor se multiplient. Malgré ses promesses rassurantes, le patron américain du club peine à convaincre, chiffres à l’appui. Entre dettes colossales, créanciers impatients et retards de paiement, la situation financière du club inquiète de plus en plus.