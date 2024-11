Ligue 1, la DNCG sanctionne l'OL (Officiel)

Reims vs Lyon

Incroyable rebondissement à Lyon après le passage du club devant la DNCG, vendredi.

Coup de théâtre dans le Rhône ! La DNCG a décidé de prononcer une sanction contre l’Olympique Lyonnais quelques heures après le passage du club devant l’instance. Une décision surprenante au vu de la confiance affichée par le président lyonnais, John Textor, à sa sortie de l’entretien avec le gendarme financier du football français.

La DNCG rétrograde l’OL à titre conservatoire

L’OL était devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ce vendredi matin pour un contrôle financier. Si l’inquiétude était de mise dans la cité des Gaules, John Textor s’est montré très rassurant à sa sortie de l’audience. « Le meeting s'est bien passé. La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines », confiait le président de l’OL plus tôt dans la journée avant d’annoncer qu’il apportera des explications sur la situation, ce samedi. « Ils nous ont posé des questions à l’avance. Nous avons pu passer en revue nos chiffres, mais il reste des défis, qu’il s’agisse d’augmentations de capital ou de transferts. Je vais me mettre devant une caméra ce samedi pour expliquer exactement ce que nous avons montré à la DNCG », a-t-il ajouté.

Des explications que la DNCG, elle, n’attendra pas avant de prononcer une sanction contre l’Olympique Lyonnais. Quelques heures après le passage de John Textor, la Commission de contrôle des clubs professionnels a rendu son verdict avec des décisions inquiétantes pour le club rhodanien. L’instance annonce, en effet, un encadrement de la masse salariale ainsi qu’une interdiction de recrutement contre l’OL. En plus, la DNCG a prononcé également une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison contre l’Olympique Lyonnais. John Textor et son équipe ont du pain sur la planche pour assurer la survie de Lyon en Ligue 1.