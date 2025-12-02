Mercato : l’offre faramineuse du PSG à Désiré Doué pour le prolonger

D’après les informations de Sportmediaset, le Paris Saint-Germain n’a pas voulu attendre davantage pour verrouiller le dossier. Le club prépare une contre-offensive clairement destinée à décourager Manchester City. Le plan est simple : offrir au jeune international français une prolongation d’un an, jusqu’en 2030, accompagnée d’une « augmentation de salaire significative ».

L’idée consiste à aligner sa rémunération sur son rôle grandissant au sein du onze parisien, où il ne cesse de répondre présent dans les matchs les plus exigeants. Le PSG veut aussi lui envoyer un message clair : son avenir s’écrit dans la capitale française, pas ailleurs.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent ensemble pour finaliser l’offre avant que le club anglais ne concrétise son intérêt. Les deux dirigeants sont conscients que l’imminence du mercato crée une zone à risque. Plus la fenêtre d’hiver se rapproche, plus la menace d’une proposition anglaise devient réelle.