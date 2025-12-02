Depuis plusieurs mois, Paris observe la progression fulgurante de Désiré Doué avec une satisfaction mêlée d’urgence. Le milieu offensif, arrivé en provenance de Rennes pour une somme considérable, s’est fondu sans trembler dans l’exigence quotidienne du champion d’Europe. Mais l’ombre insistante de Manchester City accélère désormais le calendrier parisien. Ce qui devait rester un dossier pour plus tard devient, soudainement, une priorité absolue.
Mercato : l’offre faramineuse du PSG à Désiré Doué pour le prolonger
- Getty Images
Le PSG rattrapé par l’intérêt de Manchester City
Désiré Doué a débarqué au PSG il y a un an et demi contre 50 millions d’euros, un investissement déjà largement amorti tant son ascension fut rapide. En quelques mois, le joueur formé en Bretagne a conquis Luis Enrique grâce à sa capacité à jouer entre les lignes, sa disponibilité constante et son instinct naturel dans les zones décisives. Dès la seconde partie de la saison 2024-2025, l’entraîneur espagnol lui a confié un rôle central, presque incontournable.
La récente victoire en Ligue des champions n’a fait qu’accentuer son exposition. À mesure que les projecteurs se resserrent sur lui, les convoitises débarquent. Et parmi elles, l’une des plus sérieuses : Manchester City. Pep Guardiola surveille Doué depuis longtemps et admire son profil de joueur technique, capable de s’adapter à plusieurs positions offensives. Cette appréciation pourrait déboucher, à terme, sur une offensive anglaise, ce qui inquiète naturellement Paris.
Sous contrat jusqu’en 2029, Doué se trouve déjà lié sur le long terme. Pourtant, l’intérêt concret des Citizens modifie l’équilibre des discussions et incite les dirigeants parisiens à revoir tout le dossier.
- AFP
Paris contre-attaque pour ne pas perdre sa pépite
D’après les informations de Sportmediaset, le Paris Saint-Germain n’a pas voulu attendre davantage pour verrouiller le dossier. Le club prépare une contre-offensive clairement destinée à décourager Manchester City. Le plan est simple : offrir au jeune international français une prolongation d’un an, jusqu’en 2030, accompagnée d’une « augmentation de salaire significative ».
L’idée consiste à aligner sa rémunération sur son rôle grandissant au sein du onze parisien, où il ne cesse de répondre présent dans les matchs les plus exigeants. Le PSG veut aussi lui envoyer un message clair : son avenir s’écrit dans la capitale française, pas ailleurs.
Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent ensemble pour finaliser l’offre avant que le club anglais ne concrétise son intérêt. Les deux dirigeants sont conscients que l’imminence du mercato crée une zone à risque. Plus la fenêtre d’hiver se rapproche, plus la menace d’une proposition anglaise devient réelle.
- Getty Images
Un joueur flatté mais pas tenté par un départ
Récemment élu Golden Boy, Désiré Doué, lui, observe les événements avec calme. Son entourage apprécie naturellement l’intérêt de Guardiola, mais le joueur n’a montré aucun signe de lassitude vis-à-vis du projet parisien. Il se plaît au PSG, trouve sa place dans le système de Luis Enrique et bénéficie d’un contexte où on lui confie des responsabilités de plus en plus importantes.
À ce jour, il n’a jamais laissé entendre qu’il souhaitait partir. Avec cette future proposition, Paris espère dissiper les dernières inquiétudes et nouer une relation encore plus solide avec l’un de ses atouts les plus précieux.