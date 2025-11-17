Mercato : Julian Alvarez au PSG, c’est enfin validé

Le champion d’Europe n’a pas bouleversé son effectif lors du dernier marché des transferts. Paris s’est limité à deux arrivées ciblées : Lucas Chevalier pour le poste de gardien et Ilya Zabarnyi pour solidifier la défense. Le club a préféré travailler sans précipitation, persuadé que les grands mouvements viendraient plus tard.

Cette stratégie doit maintenant évoluer. Luis Enrique et l’état-major veulent insuffler plus de concurrence dans le groupe, en particulier dans l’entrejeu mais aussi et surtout en attaque. Le trio Joao Neves - Vitinha - Fabian Ruiz conserve son avance au milieu, mais Paris estime qu’une nouvelle arme offensive devient indispensable pour éviter une saison trop monotone.