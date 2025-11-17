À Paris, les discussions internes se multiplient, les analyses s’enchaînent et une certitude commence à dominer toutes les autres : Julian Alvarez doit rejoindre le club l’été prochain. Après un mercato précédent minimaliste, le Paris Saint-Germain prépare un chantier bien plus ample pour remodeler son secteur offensif. L’attaquant argentin coche toutes les cases et cristallise un rare consensus dans un club habitué aux débats internes. Le prochain mercato s’annonce donc brûlant et l’état-major parisien a déjà défini sa priorité absolue.
Mercato : Julian Alvarez au PSG, c’est enfin validé
- AFP
Le PSG, discret cet été, veut frapper fort en 2026
Le champion d’Europe n’a pas bouleversé son effectif lors du dernier marché des transferts. Paris s’est limité à deux arrivées ciblées : Lucas Chevalier pour le poste de gardien et Ilya Zabarnyi pour solidifier la défense. Le club a préféré travailler sans précipitation, persuadé que les grands mouvements viendraient plus tard.
Cette stratégie doit maintenant évoluer. Luis Enrique et l’état-major veulent insuffler plus de concurrence dans le groupe, en particulier dans l’entrejeu mais aussi et surtout en attaque. Le trio Joao Neves - Vitinha - Fabian Ruiz conserve son avance au milieu, mais Paris estime qu’une nouvelle arme offensive devient indispensable pour éviter une saison trop monotone.
- (C)Getty Images
Julian Alvarez, désir commun de tout l’état-major parisien
Le nom de Julian Alvarez circule depuis plusieurs mois dans les couloirs du club. Mais cette fois, les intentions s’affirment. Sky Sport révèle que Paris maintient un intérêt très fort pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid, au point d’en faire la priorité numéro un de l’été 2026.
Le joueur plaît autant pour son profil que pour sa capacité à s’adapter rapidement au jeu de Luis Enrique. L’actuel entraîneur parisien est même décrit comme un « grand admirateur » du champion du monde argentin.
Fait rare : Luis Campos, Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et les responsables de la cellule sportive partagent exactement le même avis. Aucun débat interne, aucune hésitation. Alvarez doit venir.
- Getty Images Sport
Le joueur séduit lui aussi par le projet parisien
Sacha Tavolieri complète le tableau en affirmant que Julian Alvarez serait, lui aussi, prêt à rejoindre le PSG. L’attaquant verrait Paris comme un environnement plus offensif, plus libre, et mieux adapté à ses qualités que l’Atlético de Madrid. Dans son esprit, un transfert dans la capitale pourrait lui offrir un rôle plus exposé et de meilleures conditions pour briller.
L’idée d’évoluer dans une équipe qui impose davantage son jeu et qui se projette plus souvent vers l’avant séduit naturellement un joueur de son profil, habitué au mouvement et à la création d’espaces.
- Getty Images
Le prix, principal frein des négociations
L’enthousiasme parisien ne suffit pourtant pas à débloquer la situation. L’Atlético de Madrid ne compte pas brader un joueur aussi performant et aussi jeune.
Les Colchoneros demandent environ 120 millions d’euros pour envisager un départ. Une somme jugée « excessive » par le Paris Saint-Germain, qui refuse d’entrer dans une surenchère. Paris veut Alvarez, mais pas à n’importe quel prix.
L’objectif des dirigeants serait plutôt de ramener les négociations vers un montant plus raisonnable, toujours autour des 120 millions d’euros mais en cherchant à gratter un effort du club madrilène - que ce soit via un paiement échelonné, un bonus, ou une structure alternative. Rien n’est encore arrêté.
- Getty
Un accord total au PSG… mais un obstacle madrilène
Pour l’instant, une seule vérité s’impose : l’unité interne au PSG autour de Julian Alvarez. Paris ne s’est pas souvent montré aussi unanime sur une recrue offensive. Luis Enrique valide, Campos valide, et la direction suit la même ligne. Le club est prêt à consacrer une grande partie de ses ressources à cette opération.
Reste la difficulté la plus classique mais la plus redoutable : convaincre un club vendeur qui se trouve en position de force. L’Atlético sait qu’il travaille avec un attaquant courtisé et n’a aucune intention de céder pour un montant inférieur à ses exigences.
L’été prochain s’annonce donc extrêmement animé. Paris a fixé son objectif : Julian Alvarez doit devenir la figure offensive la plus importante du nouveau cycle voulu par Luis Enrique. Le club parisien a déjà validé le choix, et désormais, tout dépendra de la négociation avec Madrid.