Mercato, l'appel du pied de Julian Alvarez au PSG

À Madrid, Julian Alvarez peine à s’épanouir pleinement sous les ordres de Diego Simeone. Le style de jeu rugueux et très tactique de l’Atlético contraste avec le football rapide et technique qu’il pratiquait sous Pep Guardiola. Moins influent, moins décisif, l’attaquant de 25 ans semble réfléchir à son avenir. Dans un entretien exclusif à France Football, il a confirmé que des contacts existaient bel et bien avec le PSG : « C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison. »

Une déclaration mesurée, mais révélatrice. Derrière cette prudence, Julian Alvarez laisse clairement la porte ouverte à une nouvelle aventure, sans rompre avec son engagement envers les Colchoneros.