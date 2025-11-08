Le mercato estival pourrait réserver une nouvelle surprise du côté du Paris Saint-Germain. Alors que Luis Enrique a souvent repoussé son envie de disposer d’un véritable avant-centre, un profil semble attirer son attention depuis plusieurs mois : Julian Alvarez. L’attaquant argentin, aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, ne ferme plus la porte à un départ. Dans une récente prise de parole, le champion du monde 2022 a évoqué l’intérêt du PSG avec une franchise rare. De quoi relancer les rumeurs autour d’un transfert qui pourrait animer l’été prochain.
Mercato, l'appel du pied de Julian Alvarez au PSG
- AFP
Luis Enrique en manque d’un avant-centre de renom
Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique a multiplié les ajustements tactiques sans jamais trouver le profil idéal à la pointe de l’attaque. L’Espagnol ne cache pas son goût pour un jeu fluide et mobile, parfois sans véritable numéro 9 fixe. Pourtant, face aux limites observées avec Gonçalo Ramos, il semble prêt à reconsidérer ses priorités. Déjà au FC Barcelone ou en sélection espagnole, le technicien avait souvent dû composer avec des joueurs évoluant en faux neuf, privilégiant la créativité au réalisme. Mais à Paris, les attentes diffèrent : le club veut un avant-centre capable de conclure les actions et de peser dans les grandes rencontres.
Dans ce contexte, Julian Alvarez apparaît comme une piste logique. Sa capacité à presser, à s’adapter à plusieurs systèmes et à marquer dans les moments clés correspond parfaitement à la philosophie du coach parisien. L’Argentin avait déjà séduit Luis Enrique lorsqu’il évoluait à Manchester City, avant de rejoindre l’Atlético à l’été 2024.
- Getty Images
Julian Alvarez ouvre la porte à un départ au PSG
À Madrid, Julian Alvarez peine à s’épanouir pleinement sous les ordres de Diego Simeone. Le style de jeu rugueux et très tactique de l’Atlético contraste avec le football rapide et technique qu’il pratiquait sous Pep Guardiola. Moins influent, moins décisif, l’attaquant de 25 ans semble réfléchir à son avenir. Dans un entretien exclusif à France Football, il a confirmé que des contacts existaient bel et bien avec le PSG : « C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison. »
Une déclaration mesurée, mais révélatrice. Derrière cette prudence, Julian Alvarez laisse clairement la porte ouverte à une nouvelle aventure, sans rompre avec son engagement envers les Colchoneros.
- Getty Images Sport
Le PSG prêt à sauter sur l’occasion
Si le transfert n’est pas d’actualité pour cet hiver, le Paris Saint-Germain garde l’œil sur l’évolution du dossier. L’Atlético de Madrid avait déboursé près de 75 millions d’euros pour s’attacher les services de Julian Alvarez il y a un an, et le joueur est encore lié au club madrilène jusqu’en 2030. Sa valeur marchande reste donc élevée, mais le PSG dispose des moyens financiers nécessaires pour passer à l’action en cas d’ouverture. Le club de la capitale a déjà démontré par le passé sa capacité à attirer des champions du monde en quête d’un projet plus ambitieux.
Pour Luis Enrique, une arrivée d’Alvarez permettrait enfin de disposer d’un vrai buteur capable d’allier intensité et efficacité. Le technicien espagnol apprécierait notamment son sens du pressing, son engagement collectif et sa polyvalence, des qualités qui manquent actuellement à son effectif.
- Getty
Un été décisif pour Julian Alvarez
Tout porte à croire que Julian Alvarez jouera gros dans les prochains mois. En cas de saison moyenne avec l’Atlético Madrid, l’attaquant pourrait demander un départ dès l’été 2025, une période où le PSG compte renforcer sa ligne offensive. Le club parisien, de son côté, évalue toujours plusieurs profils capables d’épauler Ousmane Dembélé. Et si l’histoire entre Paris et Alvarez n’a pas encore commencé, les bases semblent déjà posées.
Entre la prudence de l’Argentin et la détermination de Luis Enrique, les conditions sont réunies pour un rapprochement futur. Le champion du monde 2022 ne ferme pas la porte : à 25 ans, il sait qu’un défi au PSG représenterait un nouveau tournant dans sa carrière. Et à Paris, on n’attendrait qu’un signe pour transformer cet appel du pied en véritable opération mercato.