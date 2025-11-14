Ligue 1, les nouveaux chantiers du PSG pour le mercato hivernal

Le PSG traverse un début de saison loin d’être confortable. Les blessures successives ont considérablement réduit les options de Luis Enrique, l’obligeant à remodeler l’équipe presque à chaque rencontre. Dans cette situation, le prochain mercato hivernal devient crucial pour soulager un groupe souvent au bord de la rupture. Le PSG n’a toutefois pas l’intention de surcharger son effectif, mais cherche plutôt à l’équilibrer intelligemment afin de maintenir sa dynamique en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Cette nécessité d’agir avec précision découle directement des manques observés depuis la reprise. Certains observateurs estiment que le PSG doit cibler deux postes en priorité pour retrouver une stabilité opérationnelle. L’objectif de Luis Campos est clair : renforcer le groupe sans désorganiser les équilibres établis. Le souvenir de l’hiver dernier, marqué par l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, illustre la capacité du club à frapper fort lorsque l’opportunité se présente.