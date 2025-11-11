PSG ou Barça ? L'Atlético Madrid sort le grand jeu pour Julian Alvarez

Mais voilà que le scénario s’est brusquement inversé. Lundi, l’Atlético Madrid a officialisé une annonce retentissante : le rachat du club par le fonds américain Apollo Sports Capital, à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Ce changement d’actionnariat ouvre une nouvelle ère pour l’institution madrilène, qui ambitionne désormais de rivaliser avec les plus grands d’Europe. Cette injection massive de capitaux a transformé la donne pour Julian Alvarez. D’après les informations du quotidien Sport, la nouvelle direction fait de sa prolongation une priorité absolue. L’objectif est clair : verrouiller le joyau argentin avant que le PSG ou le Barça ne puissent agir.

Les nouveaux investisseurs auraient déjà validé une offre de prolongation assortie d’une revalorisation salariale majeure. En parallèle, le club madrilène promet à Julian Alvarez un projet ambitieux, centré sur la conquête du championnat et une présence durable en Ligue des champions. Selon Sport, cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme voulue par Diego Simeone, désireux de bâtir une équipe compétitive autour de son attaquant vedette. En interne, le vestiaire colchonero voit dans cette manœuvre un signe fort : l’Atlético ne veut plus être un tremplin, mais une destination finale pour les stars.