PSG ou Barça ? L'Atlético Madrid sort le grand jeu pour Julian Alvarez

Entre Paris, Barcelone et Madrid, la bataille s’annonce féroce. Alors que plusieurs géants européens rêvent d’attirer un attaquant en pleine explosion, l’Atlético Madrid ne compte pas se laisser dépouiller. Dans les coulisses, un vent nouveau souffle sur le club colchonero depuis l’arrivée d’investisseurs américains. Et ce renouveau financier pourrait bien bouleverser le destin de Julian Alvarez, l’un des joueurs les plus courtisés du moment. Convoité par le PSG et observé par le Barça, l’Argentin voit son avenir s’écrire entre promesses sportives, ambitions décuplées et millions en jeu.
Julian Alvarez, le joyau que l’Europe s’arrache
L’ascension de Julian Alvarez ne connaît décidément aucun frein. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs, l’attaquant argentin s’est imposé comme le fer de lance d’un Atlético Madrid retrouvé depuis le début de saison. À 25 ans, celui qui a déjà tout connu - de River Plate à Manchester City avant de briller en Espagne - continue de séduire par sa polyvalence et son efficacité redoutable devant le but.
Mais son irrésistible forme attise les convoitises. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs européens de premier plan ont sondé son entourage. Parmi eux, le FC Barcelone, en quête du successeur de Robert Lewandowski, et le Paris Saint-Germain, qui avait déjà envisagé son recrutement par le passé.
Julian Alvarez songe à un départ de l’Atlético Madrid
À en croire la presse espagnole, le clan Julian Alvarez n’excluait pas, il y a peu, l’idée d’un départ pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Ses performances ont logiquement éveillé les appétits d’un Barça en reconstruction, désireux d’ajouter du sang neuf à son secteur offensif. Problème : les finances blaugrana ne permettent pas, pour l’heure, une opération d’une telle envergure.
Le transfert d’un joueur de ce calibre dépasserait largement la barre des 100 millions d’euros, un montant rédhibitoire pour un club encore freiné par le fair-play financier. Le PSG, lui, observe attentivement la situation, conscient que Julian Alvarez pourrait apporter une plus-value à l’attaque de Luis Enrique, portée par des joueurs comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué.
L’Atlético Madrid change de cap et veut blinder Julian Alvarez
Mais voilà que le scénario s’est brusquement inversé. Lundi, l’Atlético Madrid a officialisé une annonce retentissante : le rachat du club par le fonds américain Apollo Sports Capital, à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Ce changement d’actionnariat ouvre une nouvelle ère pour l’institution madrilène, qui ambitionne désormais de rivaliser avec les plus grands d’Europe. Cette injection massive de capitaux a transformé la donne pour Julian Alvarez. D’après les informations du quotidien Sport, la nouvelle direction fait de sa prolongation une priorité absolue. L’objectif est clair : verrouiller le joyau argentin avant que le PSG ou le Barça ne puissent agir.
Les nouveaux investisseurs auraient déjà validé une offre de prolongation assortie d’une revalorisation salariale majeure. En parallèle, le club madrilène promet à Julian Alvarez un projet ambitieux, centré sur la conquête du championnat et une présence durable en Ligue des champions. Selon Sport, cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme voulue par Diego Simeone, désireux de bâtir une équipe compétitive autour de son attaquant vedette. En interne, le vestiaire colchonero voit dans cette manœuvre un signe fort : l’Atlético ne veut plus être un tremplin, mais une destination finale pour les stars.
Le PSG et le Barça en embuscade pour Julian Alvarez
Malgré cette offensive madrilène, le PSG et le Barça restent à l’affût. À Paris, la direction sportive garde un œil attentif sur la situation de Julian Alvarez, dont le profil correspond à la philosophie de jeu moderne prônée par Luis Enrique. À Barcelone, Deco espère encore convaincre l’Argentin par le prestige du maillot et le rôle clé qui lui serait réservé dans le futur onze catalan.
Mais à ce jour, l’avantage est madrilène. Soutenu par ses nouveaux investisseurs, l’Atlético Madrid semble prêt à tout pour conserver Julian Alvarez, quitte à repousser les avances des plus grands clubs européens. La bataille du mercato ne fait que commencer, mais une chose est sûre : le joyau argentin est désormais au centre d’un jeu d’influence à plusieurs milliards.