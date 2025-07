N’étant plus en odeur de sainteté à Paris, ce joueur commence à envisager un départ. Et Manchester United s’active déjà pour l’accueillir bras ouverts.

L’histoire entre Lucas Beraldo et le Paris Saint-Germain n’a peut-être jamais vraiment commencé. Arrivé avec de grandes promesses en provenance de São Paulo, le jeune défenseur central brésilien peine à s’imposer dans la hiérarchie du club de la capitale. Frustré par son faible temps de jeu, il n’écarte plus l’idée de changer d’air. Et ça tombe bien, un grand d’Angleterre semble prêt à lui offrir ce qu’il cherche.