Alors que le mercato de janvier approche à grands pas, les dirigeants lyonnais gardent un œil attentif sur un dossier qui ne concerne pourtant plus directement leur effectif. Les finances du club, mises à rude épreuve ces derniers mois, pourraient respirer un peu si un ancien de la maison venait à bouger. Et tout indique que Castello Lukeba, formé entre Rhône et Saône, s’apprête à faire parler de lui sur le marché anglais.
Mercato : Castello Lukeba à Chelsea, l’OL va encaisser une fortune
Chelsea veut frapper fort avec Lukeba
Le départ de Castello Lukeba pour Leipzig avait fait grincer des dents en 2023, tant son ascension apparaissait fulgurante. À peine installé en Bundesliga, le défenseur français a confirmé tout le potentiel qui faisait déjà saliver les observateurs lors de ses débuts à l’OL. Son adaptation rapide et son impact dans l’arrière-garde allemande n’ont pas échappé aux recruteurs de Premier League.
Selon les informations révélées par Team Talk, Chelsea prépare une offensive XXL, estimée à environ 60 millions d’euros. Les Blues, pourtant déjà fournis en défense, cherchent à renforcer la qualité d’un secteur où la régularité leur fait parfois défaut. Le profil de Lukeba séduit pour son sens du placement et son aisance naturelle, et l’idée de découvrir le championnat anglais semble l’intriguer. L’ancien Lyonnais espère depuis longtemps une nouvelle chance chez les Bleus, lui qui n’a porté le maillot de l’équipe de France qu’une fois, en 2023.
Ce transfert pourrait donc redonner un nouvel élan à sa carrière, en plus de satisfaire ses ambitions sportives.
Un deal qui pourrait rapporter gros à l’OL
Si Leipzig accepte de lâcher son défenseur, l’Olympique Lyonnais pourra se réjouir. Car même si Lukeba n’appartient plus au club, sa vente cache une clause qui pourrait s’avérer précieuse en pleine saison. Lors de son départ en août 2023 pour 34 millions d’euros bonus compris, Lyon avait négocié un intéressement de 20 % sur la plus-value réalisée lors d’une revente future.
Si Chelsea venait à conclure l’opération à hauteur des montants évoqués, la part destinée à l’OL pourrait grimper à près de 4 millions d’euros. Une somme qui tombe à pic pour un club qui cherche encore à stabiliser son budget, tout en renforçant intelligemment son effectif cet hiver.
Un feuilleton à suivre de très près
Chelsea a les moyens, l’envie et le timing. Leipzig sait qu’une telle offre pourrait être difficile à refuser, surtout si le joueur se montre ouvert à un départ. L’OL, lui, observe attentivement chaque avancée. Le club pourrait ainsi profiter d’un coup de pouce financier sans dépenser un centime.
Reste à voir si les discussions aboutiront dans les semaines à venir. Le mercato promet déjà quelques surprises, et ce dossier Lukeba pourrait bien en être une.