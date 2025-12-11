Mercato : Castello Lukeba à Chelsea, l’OL va encaisser une fortune

Le départ de Castello Lukeba pour Leipzig avait fait grincer des dents en 2023, tant son ascension apparaissait fulgurante. À peine installé en Bundesliga, le défenseur français a confirmé tout le potentiel qui faisait déjà saliver les observateurs lors de ses débuts à l’OL. Son adaptation rapide et son impact dans l’arrière-garde allemande n’ont pas échappé aux recruteurs de Premier League.

Selon les informations révélées par Team Talk, Chelsea prépare une offensive XXL, estimée à environ 60 millions d’euros. Les Blues, pourtant déjà fournis en défense, cherchent à renforcer la qualité d’un secteur où la régularité leur fait parfois défaut. Le profil de Lukeba séduit pour son sens du placement et son aisance naturelle, et l’idée de découvrir le championnat anglais semble l’intriguer. L’ancien Lyonnais espère depuis longtemps une nouvelle chance chez les Bleus, lui qui n’a porté le maillot de l’équipe de France qu’une fois, en 2023.

Ce transfert pourrait donc redonner un nouvel élan à sa carrière, en plus de satisfaire ses ambitions sportives.