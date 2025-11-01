Le Real Madrid prépare déjà activement son prochain mercato estival. Si la Casa Blanca brille par sa stabilité offensive, l’état de sa défense inquiète sérieusement la direction sportive. Entre les incertitudes contractuelles et les blessures à répétition, Florentino Pérez et son équipe ont ciblé un poste prioritaire à renforcer : la charnière centrale. Après avoir multiplié les pistes, le club merengue semble avoir arrêté son choix sur un profil bien précis, jeune, prometteur et au potentiel déjà confirmé sur la scène européenne. Et cette fois, c’est un ancien talent de Ligue 1 et de l’Olympique Lyonnais qui attire toutes les convoitises madrilènes.
Mercato, le Real Madrid fonce sur un ancien crack de l'OL
Le Real Madrid veut se renforcer en défense centrale
Après l’arrivée du jeune Dean Huijsen cet été, le Real Madrid prépare un grand ménage en défense. Eder Militao, revenu récemment de blessure, reste un pilier aux yeux de la direction, mais ses partenaires ne bénéficient plus de la même confiance. David Alaba et Antonio Rüdiger, dont les contrats arrivent à échéance en juin prochain, ne seront vraisemblablement pas prolongés. Le club cherche donc à anticiper leur départ afin d’assurer la continuité défensive pour la saison 2025-2026.
En parallèle, Raúl Asencio, autre jeune défenseur lancé par Carlo Ancelotti la saison dernière, peine à convaincre Xabi Alonso. Le technicien basque, adepte d’un jeu de relance rapide et exigeant, ne semble pas avoir trouvé en lui le profil idéal pour sa philosophie. Ces incertitudes ont poussé les dirigeants à réactiver la piste d’un renfort majeur, capable d’apporter solidité, jeunesse et régularité.
- Getty Images Sport
Castello Lukeba dans le viseur du Real Madrid
Selon les informations rapportées par le média espagnol Fichajes et relayées par Foot01, Florentino Pérez a validé la recherche d’un défenseur central d’envergure. Plusieurs noms ont été envisagés ces dernières semaines, dont Ibrahima Konaté (Liverpool) et William Saliba, qui a d'ores et déjà prolongé avec Arsenal. Mais les prix exorbitants exigés par les clubs anglais ont refroidi les ardeurs madrilènes.
Face à ces contraintes, les recruteurs de la Casa Blanca se sont tournés vers un profil plus accessible et tout aussi prometteur : Castello Lukeba. À seulement 22 ans, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui pilier du RB Leipzig, coche toutes les cases du projet merengue : jeune, formé à haut niveau, doté d’une excellente relance et habitué à la pression des grands rendez-vous.
- Getty Images Sport
Le Real passe déjà à l’offensive pour Castello Lukeba
Sous contrat avec Leipzig jusqu’en juin 2029, Castello Lukeba s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Sa clause libératoire, estimée entre 80 et 90 millions d’euros, témoigne de sa valeur sur le marché. Pourtant, selon Fichajes, le Real Madrid ne compte pas débourser un tel montant. La direction espagnole, déjà intéressée à l'été 2024, envisage une offre initiale d’environ 50 millions d’euros, soit bien au-dessus des 30 millions investis par le club allemand lors de son transfert en provenance de Lyon en août 2023.
Ce montant, bien que conséquent, reste en deçà des attentes du RB Leipzig, réputé pour sa fermeté dans les négociations. Reste à savoir si cette première approche suffira à faire plier les dirigeants allemands, ou si Florentino Pérez sera contraint de revoir sa proposition à la hausse.
- AFP
Une opportunité inédite pour Lukeba
Pour Castello Lukeba, la perspective de rejoindre le Real Madrid représente un tournant majeur dans sa carrière. Formé à Lyon et déjà international français, le jeune défenseur a toujours affiché une grande maturité sur le terrain. Rejoindre un club du calibre madrilène lui offrirait une exposition mondiale et la possibilité d’évoluer aux côtés des meilleurs, tout en préparant l’avenir de la défense espagnole.
Du côté de Madrid, ce transfert s’inscrirait dans la logique de renouvellement prônée par Florentino Pérez : rajeunir l’effectif sans renoncer à la qualité. L’association entre Huijsen et Lukeba pourrait incarner la nouvelle ère défensive du club, combinant puissance, vitesse et intelligence de placement.
- AFP
Le Real Madrid n’est pas seul sur le dossier
Bien que rien ne soit encore acté, le Real Madrid semble déterminé à s’attacher les services de Castello Lukeba dès le prochain mercato. Si les négociations s’annoncent longues et complexes, l’intérêt des Merengues est bien réel. D’autant que plusieurs clubs de Premier League surveillent également la situation du défenseur de 1m84, ce qui pourrait faire grimper les enchères.
Dans un marché des défenseurs particulièrement compétitif, la Casa Blanca veut frapper fort et tôt. Entre ambition sportive et calcul économique, la quête d’un nouveau roc défensif s’annonce comme l’un des feuilletons les plus suivis de l’été 2025.