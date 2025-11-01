Mercato, le Real Madrid fonce sur un ancien crack de l'OL

Après l’arrivée du jeune Dean Huijsen cet été, le Real Madrid prépare un grand ménage en défense. Eder Militao, revenu récemment de blessure, reste un pilier aux yeux de la direction, mais ses partenaires ne bénéficient plus de la même confiance. David Alaba et Antonio Rüdiger, dont les contrats arrivent à échéance en juin prochain, ne seront vraisemblablement pas prolongés. Le club cherche donc à anticiper leur départ afin d’assurer la continuité défensive pour la saison 2025-2026.

En parallèle, Raúl Asencio, autre jeune défenseur lancé par Carlo Ancelotti la saison dernière, peine à convaincre Xabi Alonso. Le technicien basque, adepte d’un jeu de relance rapide et exigeant, ne semble pas avoir trouvé en lui le profil idéal pour sa philosophie. Ces incertitudes ont poussé les dirigeants à réactiver la piste d’un renfort majeur, capable d’apporter solidité, jeunesse et régularité.