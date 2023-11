Les terribles révélations de Castello Lukeba sur son départ de l’OL

L’ancien défenseur de l’OL, Castello Lukeba, a expliqué les raisons de son départ du club lyonnais.

Castello Lukeba a rejoint la Bundesliga et le RB Leipzig cet été. Le défenseur de 20 ans a paraphé un contrat de 5 ans avec le club allemand contre un chèque de 30 M€. Le départ du néo-capitaine des Espoirs a mis l’OL dans une mauvaise position avec une défense qui ne convainc toujours pas cette saison. Les supporters lyonnais en veulent d’ailleurs à Lukeba pour cela. Dans un entretien accordé à Téléfoot, ce dernier revient sur son transfert et justifie son choix.

Castello Lukeba voulait grandir, loin de l’OL

Le départ de Castello Lukeba de son club formateur est un choix personnel. L’international français avait besoin de passer un nouveau cap et cet objectif ne s’écrivait pas à l’OL. « C’est tout nouveau pour moi. Quitter la France, quitter ma ville, forcément je dois m’habituer à une autre culture. Pour continuer à grandir, il fallait passer un cap, aller voir ailleurs », confie le défenseur de Leipzig. Castello Lukeba est néanmoins fier d’être passé par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais. « Je suis très reconnaissant d’avoir gouté à la formation lyonnaise », poursuit-il.

Une intégration tardive en Allemagne

Arrivé au RB Leipzig cet été, Castello Lukeba s’est imposé comme un élément important dans la défense allemande. Le joueur, formé à l’OL, a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 13 en tant que titulaire. Mais, Lukeba a avoué qu’il ne s’est pas vite intégré dans sa nouvelle équipe. « Au début à mon arrivée je me perdais car c’est assez grand mais maintenant je suis habitué. J’ai l’ambition de grandir, de devenir un grand défenseur, c’est un club qui joue la Ligue des Champions dont ça été déterminant dans mon choix », reconnait-il.

Getty Images

Lukeba veut s’imposer en EDF

Castello Lukeba fait partie des jeunes joueurs qui sont suivis par Didier Deschamps. Le sélectionneur français a d’ailleurs appelé l’ancien lyonnais en sélection pour la première fois en octobre dernier. Une expérience que le jeune défenseur veut revivre et cela, sur une longue durée. « C’était un moment assez impressionnant, j’ai essayé de ne pas le montrer, de rester concentré sur le match. (…). J’ai un nouveau statut, je vais encore plus observer, être sélectionné c'est une chose, mais le plus important c'est d'y rester », conclut Castello Lukeba.