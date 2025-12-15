À Paris, certaines situations contractuelles deviennent rapidement des dossiers sensibles. Celle de Bradley Barcola en fait désormais partie. Indispensable dans la rotation offensive du Paris Saint-Germain, l’international français cristallise toutes les attentions à l’approche du mercato. Entre ambitions personnelles, concurrence interne et intérêts extérieurs de premier plan, Bradley Barcola place aujourd’hui le club parisien face à un choix stratégique lourd de conséquences.
Mercato, Bradley Barcola met le PSG dans l'embarras
- Getty Images Sport
Le PSG veut blinder Bradley Barcola
Bradley Barcola est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, mais aucun accord n’a encore été trouvé pour prolonger cette collaboration. Arrivé dans la capitale il y a deux ans et demi, Bradley Barcola s’est imposé comme un élément majeur du projet sportif parisien. Avec 31 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis son arrivée, l’ancien Lyonnais a rapidement justifié l’investissement consenti par le PSG. Pourtant, malgré ce rendement et une confiance affichée par Luis Enrique, la situation contractuelle de Bradley Barcola reste floue.
La fin de saison 2024-2025 a marqué un léger tournant pour Bradley Barcola. Relégué plus souvent sur le banc en raison de la montée en puissance de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola n’a pas perdu son statut, mais a vu la hiérarchie offensive évoluer. Le PSG, conscient de la valeur du joueur, souhaite toujours sécuriser son avenir en lui proposant une revalorisation salariale significative, qui placerait Bradley Barcola parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.
- Getty Images Sport
Des négociations au point mort entre Barcola et le PSG
Malgré cette volonté affichée, les discussions entre le PSG et l’entourage de Bradley Barcola n’avancent pas. Selon les informations relayées par Média Foot, Bradley Barcola temporise volontairement. En cause : l’intérêt persistant de plusieurs cadors européens, qui observent attentivement l’évolution de sa situation. À 23 ans, Bradley Barcola se retrouve à un moment charnière de sa carrière, conscient que ses prochains choix pourraient déterminer la suite de son parcours au plus haut niveau.
Parmi les clubs les plus insistants, le Bayern Munich et Liverpool occupent une place centrale dans les réflexions de Bradley Barcola. Déjà attentifs lors du dernier mercato estival, les deux géants européens seraient prêts à revenir à la charge à l’été 2026, moment où Bradley Barcola n’aurait plus que deux années de contrat avec le PSG. Cette perspective oblige le club parisien à anticiper, sous peine de voir la valeur marchande de Bradley Barcola diminuer progressivement.
- AFP
Bradley Barcola a des envies d’ailleurs
Toujours selon la même source, l’intérêt du Bayern Munich et de Liverpool ferait « très envie » à Bradley Barcola. L’idée de découvrir un nouveau championnat, dans un club historique régulièrement engagé en Ligue des champions, nourrit les interrogations de l’attaquant parisien. Dans ce contexte, Bradley Barcola n’exclurait plus un départ dès l’été prochain, malgré son attachement au projet parisien et la confiance renouvelée de son entraîneur.
Manchester City suit également le dossier Bradley Barcola, même si le club de Pep Guardiola semble partir avec un léger retard dans cette course. Moins prioritaire aux yeux du joueur formé à l’OL, cette piste reste néanmoins crédible et renforce la pression autour du PSG. Pour la direction parisienne, le dilemme est clair : convaincre Bradley Barcola de s’inscrire sur le long terme ou préparer une éventuelle séparation avant que la situation ne devienne incontrôlable.