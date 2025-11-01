Mbappé en feu, Vinicius frustré… les notes du Real Madrid après la balade contre Valence

À quelques jours d’un déplacement attendu à Anfield, le Real Madrid n’a pas tremblé. Opposés à une équipe de Valence dépassée, les hommes de Xabi Alonso ont signé une victoire pleine de maîtrise (4-0) au Santiago Bernabéu. Avec un duo Mbappé-Bellingham étincelant, une animation offensive fluide et un pressing efficace, les Merengue ont plié le match avant la pause.

Mbappé a converti un penalty généreux avant de conclure une action collective somptueuse. Bellingham a enchaîné avec une frappe enroulée qui a scellé le sort du match. Vinicius, lui, a manqué l’occasion de s’inviter à la fête en ratant un penalty, avant de sortir frustré. Mais ce détail n’a rien changé au fond : ce Real-là dégage une forme de sérénité presque inquiétante pour ses futurs adversaires.

Et quand Alvaro Carreras, latéral de formation, se permet d’inscrire une frappe splendide pour clore la soirée, c’est toute une équipe qui respire la confiance. L’Europe est prévenue.