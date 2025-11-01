Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Mbappé en feu, Vinicius frustré… les notes du Real Madrid après la balade contre Valence

Mbappé et Bellingham brillent, Vinicius rate un penalty : le Real déroule contre Valence (4-0) avant d’aller défier Liverpool. Les notes complètes.

À quelques jours d’un déplacement attendu à Anfield, le Real Madrid n’a pas tremblé. Opposés à une équipe de Valence dépassée, les hommes de Xabi Alonso ont signé une victoire pleine de maîtrise (4-0) au Santiago Bernabéu. Avec un duo Mbappé-Bellingham étincelant, une animation offensive fluide et un pressing efficace, les Merengue ont plié le match avant la pause.

Mbappé a converti un penalty généreux avant de conclure une action collective somptueuse. Bellingham a enchaîné avec une frappe enroulée qui a scellé le sort du match. Vinicius, lui, a manqué l’occasion de s’inviter à la fête en ratant un penalty, avant de sortir frustré. Mais ce détail n’a rien changé au fond : ce Real-là dégage une forme de sérénité presque inquiétante pour ses futurs adversaires.

Et quand Alvaro Carreras, latéral de formation, se permet d’inscrire une frappe splendide pour clore la soirée, c’est toute une équipe qui respire la confiance. L’Europe est prévenue.

  Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (7) : Spectateur de luxe, il n’a eu aucun arrêt sérieux à effectuer. Mais il conserve une nouvelle clean-sheet, toujours bon pour la confiance.

    Federico Valverde (7) : Plus tranchant et engagé que lors de ses dernières sorties. Une grosse intervention défensive, quelques projections. Enfin sur le bon chemin.

    Eder Militao (7) : Une soirée sereine, où il a su gérer la profondeur et rester vigilant dans les duels. Parfait pour garder le rythme.

    Dean Huijsen (7) : De la solidité dans les airs, de la justesse dans ses relances. Un match propre et appliqué, conclu par une sortie logique après 70 minutes.

    Alvaro Carreras (8) : Déjà précieux défensivement, il s’est offert son premier but avec Madrid d’une frappe puissante en lucarne. Une montée en puissance intéressante.

  Jude Bellingham Real Madrid 2025-26

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouaméni (6) : S’est acquitté de son rôle à la récupération sans briller. A semblé un peu en-dedans, averti puis sorti à la pause.

    Arda Güler (8) : Titularisé, il a confirmé ses promesses : passe décisive pour Mbappé, vision du jeu remarquable, et une influence réelle sur le tempo madrilène.

    Jude Bellingham (8) : Il revient à son meilleur niveau. Un but somptueux, une maîtrise totale de l’entrejeu et une intelligence de placement qui fait la différence.

  Kylian Mbappe Real Madrid 2025

    Attaque

    Franco Mastantuono (6) : Il a tenté, dribblé, combiné. Mais son jeu reste parfois trop ornemental. Doit apprendre à aller plus vite dans les choix.

    Kylian Mbappé (8) : Deux buts, une passe volontaire pour Vinicius sur le penalty. Toujours aussi clinique, et désormais altruiste. Le patron offensif, sans conteste.

    Vinicius Jr (7) : Très remuant et tranchant en première période, il a pêché dans la finition. Son penalty manqué l’a coupé dans son élan, mais la copie reste globalement positive.

  Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports

    Remplaçants et entraîneur

    Dani Ceballos (7) : A stabilisé le milieu en seconde période, avec son habituelle aisance technique.

    Eduardo Camavinga (7) : Intense dans les duels, précieux pour maintenir l’agressivité dans le cœur du jeu.

    Raúl Asencio (7) : Appliqué et concentré. A parfaitement suppléé Huijsen dans l’axe.

    Endrick (non noté) : Première apparition surprise, dans une ambiance idéale. Un symbole plus qu’un tournant.

    Rodrygo (non noté) : Trop peu de temps passé sur le terrain pour peser.

    Xabi Alonso (8) : Son équipe a déroulé, tout en gérant les efforts. Une prestation aboutie, préparée avec sérieux, et sans faille. Parfait avant le choc européen.
