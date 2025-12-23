Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Real Madrid dans le dossier Upamecano

Malgré cette pression extérieure, le Rekordmeister n’a jamais cessé de dialoguer avec son joueur. Les discussions ont connu des zones de turbulence. Certains points bloquaient. Ce flou a permis aux concurrents d’avancer discrètement. Mais Munich n’a jamais perdu confiance.

En interne, les dirigeants restent convaincus qu’un accord reste possible. Ce week-end, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a tenu à calmer les rumeurs, parfois insistantes, autour d’un refus définitif du Français.

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je suis très confiant, comme je l’ai dit à maintes reprises. Nous discutons de prolongations de contrat depuis des semaines, voire des mois. C’est notre souhait le plus cher. Les rumeurs qui circulent, selon lesquelles il aurait refusé, les menaces, les ultimatums, tout cela est absurde. Nous sommes en discussion et nos échanges se déroulent très bien. Ce blocage se réduit et il doit maintenant le surmonter. Je souhaite qu’il le surmonte et ne le contourne pas. Il en est capable », déclarait Max Eberl.

Un message clair. Et surtout assumé.