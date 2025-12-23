Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Real Madrid dans le dossier Upamecano

À six mois de la fin de son contrat, le défenseur central français semblait promis à un été brûlant. Mais en coulisses, le scénario évolue. Lentement. Sûrement. Et pas forcément dans le sens attendu par le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, très intéressés.
Le Bayern refuse un nouveau scénario à la Alaba
À Munich, la mémoire reste vive. Le départ libre de David Alaba vers le Real Madrid continue de servir d’avertissement. Hors de question, cette fois, de revivre la même histoire avec Dayot Upamecano. Le Bayern Munich a donc placé le dossier du défenseur central tout en haut de ses priorités internes.
À 27 ans, l’international français a franchi un cap. Patron d’une arrière-garde en reconstruction, il enchaîne les performances solides. Vincent Kompany s’appuie sur lui sans hésiter : 26 apparitions toutes compétitions confondues, 1 956 minutes au compteur, un but et une passe décisive. Des chiffres parlants, mais surtout une présence qui rassure.
Un profil qui attire toute l’Europe
Cette régularité n’a pas échappé aux grandes écuries. Libre le 30 juin prochain, Upamecano coche toutes les cases. Expérience du très haut niveau. Leadership. Lecture du jeu. Capacité à tenir une ligne haute. Le Real Madrid l’a identifié depuis longtemps comme sa priorité défensive pour l’été 2026.
Selon plusieurs sources, les Merengue ont même avancé jusqu’à un accord verbal avec le joueur. Une avance sérieuse, mais loin de garantir une issue favorable. Le Paris Saint-Germain surveille aussi la situation avec attention. À Paris, on voit en lui le renfort idéal pour stabiliser une défense parfois fébrile lors des grands rendez-vous.
Le Bayern n’a jamais lâché le dossier
Malgré cette pression extérieure, le Rekordmeister n’a jamais cessé de dialoguer avec son joueur. Les discussions ont connu des zones de turbulence. Certains points bloquaient. Ce flou a permis aux concurrents d’avancer discrètement. Mais Munich n’a jamais perdu confiance.
En interne, les dirigeants restent convaincus qu’un accord reste possible. Ce week-end, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a tenu à calmer les rumeurs, parfois insistantes, autour d’un refus définitif du Français.
« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je suis très confiant, comme je l’ai dit à maintes reprises. Nous discutons de prolongations de contrat depuis des semaines, voire des mois. C’est notre souhait le plus cher. Les rumeurs qui circulent, selon lesquelles il aurait refusé, les menaces, les ultimatums, tout cela est absurde. Nous sommes en discussion et nos échanges se déroulent très bien. Ce blocage se réduit et il doit maintenant le surmonter. Je souhaite qu’il le surmonte et ne le contourne pas. Il en est capable », déclarait Max Eberl.
Un message clair. Et surtout assumé.
Le Bayern gagne : un accord financier déjà trouvé
Cette prise de parole n’était pas anodine. D’après les informations révélées par Foot Mercato ce mardi, le Bayern Munich et Dayot Upamecano se sont entendus sur l’ensemble des aspects financiers du futur contrat. Salaire, durée, rôle sportif : tout semble désormais aligné.
Il reste toutefois un point sensible. Un détail, mais un détail qui peut tout changer.
La clause libératoire, dernier obstacle
Le cœur du désaccord concerne la clause libératoire. Le Bayern souhaite l’intégrer à partir de l’été prochain. Le clan Upamecano, lui, préfère qu’elle entre en vigueur dès cet hiver. Une différence de calendrier qui pèse lourd dans les négociations.
Cette clause représente une sécurité pour le joueur, mais aussi une porte ouverte pour le PSG et le Real Madrid, prêts à s’engouffrer dans la brèche. Les deux clubs se tiennent prêts à répondre aux exigences du défenseur tricolore.
Malgré tout, l’avantage semble avoir changé de camp. Le Bayern a avancé. Beaucoup. À ce stade, la dynamique ne joue plus en faveur des prétendants extérieurs. Le match reste ouvert, mais Munich a repris la balle. Et le prochain geste pourrait bien être décisif.