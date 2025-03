Nottingham Forest vs Manchester City

Manchester City reçoit une excellente nouvelle concernant l’un de ses cadres. Un retour que personne n’attendait si tôt se précise !

Manchester City de Pep Guardiola pourrait bien récupérer plus vite que prévu l’un de ses éléments essentiels. Victime d’une grave blessure au genou en septembre dernier, Rodri semble sur la voie d’un retour anticipé, bien plus rapide que les premières prévisions ne le laissaient penser. Le technicien catalan s’est montré plus optimiste ces derniers jours, laissant espérer un come-back avant la fin de saison.