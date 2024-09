Rodri, c'est terrible

Rodri a subi une blessure brutale, qui le verra probablement manquer le reste de la saison.

Rodri Hernandez, pilier de l'équipe d'Espagne et de Manchester City, a clairement indiqué la semaine dernière, après une saison épuisante qui s'est terminée par une blessure musculaire lors de la finale de l'Euro 2024, que la FIFA et l'UEFA devaient trouver un moyen de réduire le nombre de matchs et les exigences imposées aux joueurs. Ce week-end, il a subi une blessure brutale, qui le verra probablement manquer le reste de la saison.

Après la meilleure campagne de sa carrière, Rodri a fait son retour en sélection espagnole au début du mois pour la première fois, et était titulaire pour Manchester City contre Arsenal, lorsqu'il a quitté le terrain en boitant après 20 minutes. Bien que l'optimisme ait été plus grand concernant son genou, Diario AS rapporte désormais que les signes indiquent qu'il a effectivement déchiré son ligament croisé antérieur, ce qui l'écarterait probablement des terrains pendant sept mois à un an.

L'article continue ci-dessous

La période de récupération dépendrait de la gravité de la déchirure et de la présence ou non de zones environnantes. Rodri doit maintenant se rendre à Madrid pour un examen complet et un diagnostic décisif. Le joueur de 28 ans laisserait un vide important dans les milieux de terrain de City et de l’Espagne.

City devra probablement compenser l’absence de Rodri par un joueur parmi Mateo Kovacic, Nico O’Reilly ou Ilkay Gundogan au moins jusqu’en janvier, tandis que Luis de la Fuente se tournera probablement vers Martin Zubimendi. Au minimum, il ne manquera aucun tournoi international majeur, mais le pronostic est sombre pour le candidat au Ballon d’Or, qui semblait être au sommet de ses capacités.