Le Real enfonce City, Mbappé met un triplé !

Real Madrid vs Manchester City

Le Rea Madrid et Kylian Mbappé ont crucifié Manchester City. Le Français a mis un triplé face aux Citizens.

Dans ce match fou, Kylian Mbappé ouvrait le score sur son premier ballon après 4 minutes de jeu. Asencio adresse une ouverture depuis ses 30 mètres en profondeur vers Mbappé, parti entre Dias et Stones. Les deux centraux sont pris de vitesse et le Français finit d'un lob du droit depuis l'extérieur de la surface face à un Ederson trop avancé.

30 minutes plus tard, le Bondynois double la mise après un festival dans la surface.Bellingham trouve Vinicius côté droit. Le Brésilien réaxe en servant Rodrygo à l'entrée de la surface. Un peu court, il réussit tout de même à dévier sous les jambes de Khusanov pour Mbappé qui feinte Gvardiol puis ajuste Ederson du droit.

Mbappé triplait ensuite la mise vers l'heure de jeu. Après un corner capté par Courtois, le Real s'installe dans la moitié de terrain adverse et Mbappé est trouvé esseulé côté droit. Laissé trop libre par Foden, le Français s'ouvre une fenêtre de tir sur son pied gauche et trouve la base du poteau opposé d'Ederson.

En toute fin de match, Gonzalez sauve l'honneur sur un coup franc de Marmoush. L'Egyptien frappe directement un nouveau coup franc obtenu à l'entrée de la surface adverse et vient heurter la barre. Le ballon est freiné par le dos de Courtois et Gonzalez a bien suivi pour terminer dans le but vide.

3-1, score final. Mbappé envoie le Real en huitièmes et City au tapis !