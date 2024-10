OFFICIEL - Rodri élu Ballon d'Or 2024

Le milieu de terrain de Manchester City et de l’Espagne, Rodri, est le Ballon d’Or 2024.

Le jour tant attendu par les férus du football est enfin arrivé. La 68e cérémonie du Ballon d’Or a eu lieu ce lundi soir au Théâtre du Chatelet à Paris. En lice avec Vinícius Júnior ou encore Jude Bellingham, c’est bel et bien Rodri qui est sacré Ballon d’Or 2024.

Rodri est le meilleur joueur du monde

Le suspense n’aura pas duré jusqu’au bout. Plus tôt dans la journée, le Real Madrid apprenait que Vinícius Júnior, pourtant plébiscité depuis plusieurs mois, ne sera pas le vainqueur du Ballon d’Or. Une nouvelle qui d’ailleurs contraint le club espagnol à annuler son déplacement à Paris alors que Jude Bellingham fait également partie des favoris pour le sacre. Et comme annoncé dans les médias depuis quelques heures, le Ballon d’Or 2024 est décerné à Rodri.

Vainqueur de la Premier League avec Manchester City, Rodri vient de recevoir la plus belle récompense individuelle de sa carrière. Une distinction loin d’être scandaleuse quand on sait que l’international espagnol compte 9 buts et 12 passes décisives avec les Citizens la saison dernière. Cela, en plus d’avoir été un élément essentiel dans l’épopée des Sky Blues avec ses 46 titularisations en autant matchs, toutes compétitions confondues. L’autre facteur qui a favorisé l’élection de Rodri, c’est le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024. Une compétition au cours de laquelle l’international espagnol a été élu meilleur joueur.