Man Utd, Bayern Munich ou Chelsea, quel club a besoin le plus des services de Zinedine Zidane ?

Zinédine Zidane semble vouloir renouer avec le métier d'entraineur et les options ne manquent pas.

Une première de film n'est pas l'endroit le plus propice pour tirer le premier coup de pistolet d'une guerre des chefs d'entreprise. Pourtant, lors de la première projection d'un documentaire retraçant la carrière de Marcello Lippi, ancien entraîneur de l'Italie et de la Juventus, c'est exactement ce qu'ont fait les sept mots de Zinedine Zidane à un journaliste.

"J'aimerais bien retourner sur le banc", a déclaré le légendaire Français, et il semble que plusieurs grands clubs du continent l'aient écouté. Le fait que Zidane s'exprimait dans le contexte d'un éventuel poste en Italie n'a pas eu d'importance. Dans les heures et les jours qui ont suivi son commentaire, les fils d'actualité ont été inondés d'histoires liant Zidane à une série d'équipes les plus connues du continent.

Ce n'est pas la première fois que son nom est cité pour les postes les plus importants. Depuis qu'il a quitté son cher Real Madrid pour la deuxième fois en 2021, Zidane a eu la possibilité d'accepter de nombreuses missions. Jusqu'à présent, il s'est avéré être un client très exigeant, refusant des opportunités vraiment énormes parce que les projets ne l'enthousiasmaient pas.