Un an et demi après son départ, Lionel Messi a encore taclé le PSG, vendredi.

Parti depuis plus d’un an du Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne manque jamais une occasion de revenir sur son passage compliqué en Ligue 1. Dans une récente interview accordée à Apple Music, la star argentine a une nouvelle fois exprimé son mal-être vécu à Paris, contrastant fortement avec son épanouissement actuel à l’Inter Miami. Pour La Pulga, son aventure au PSG a été loin d’être une réussite, et il ne cache pas son soulagement d’avoir tourné cette page.