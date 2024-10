"De la merde", les révélations de Messi sur le PSG !

Lionel Messi n'a pas apprécié son passage au Paris Saint-Germain, déclarant apparemment à un adversaire que la vie au sein du club était "merdique".

On s'attendait à ce que Messi apporte le trophée de la Ligue des champions à Paris lorsqu'il a rejoint les géants français en 2021. Mais, alors que l'Argentin a décroché deux titres consécutifs de Ligue 1, lui, aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe, a finalement échoué dans sa mission et est parti après seulement deux ans, signant pour l'Inter Miami en MLS - où il a connu une période beaucoup plus heureuse.

Le septuple vainqueur du Ballon d'Or a apparemment parlé de sa misère au PSG lorsqu'il a parlé à l'ancien milieu de terrain du Charlotte FC Brecht Dejaegere après un match de l'Inter Miami. Non seulement le PSG a eu des difficultés en Europe, sortant en huitièmes de finale lors des deux saisons de Messi, mais il a été tristement célèbre pour avoir été suspendu pendant deux semaines en mai 2023 après avoir voyagé en Arabie saoudite sans l'autorisation du club. Son départ a été annoncé un mois plus tard.

"Au coup de sifflet final, je lui ai demandé s'il se sentait mieux à Miami qu'en France", a raconté Dejaegere à la RTBF. "Il a été surpris : je lui ai dit que j'avais joué contre lui avec Toulouse au Parc des Princes. Il ne se souvenait pas de moi, mais c'était mon rêve d'enfant qui se réalisait. Messi a toujours été mon joueur préféré ! C'était fou de le rencontrer. Et donc, ce jour-là, il m'a dit que pour lui, au PSG, c'était 'la merde'. Oui, 'la merde'. Parce que si au début, l'accueil des Parisiens avait été bon, il avait été pris à partie suite à l'échec en Ligue des champions : il était sifflé à chaque ballon et il en avait marre."

Messi est depuis devenu un héros aux États-Unis, contribuant à propulser le football à un autre niveau dans le pays grâce à son impact à l'Inter Miami. Le joueur de 37 ans vient de revenir de blessure pour aider les Herons à remporter le Supporters' Shield, et la MLS Cup est la prochaine étape sur leur radar.