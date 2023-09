La dernière attaque de Messi contre le PSG !

La star argentine, Lionel Messi, s’en est de nouveau prise à son ancien club. Avec des propos très crus.

Décidément, Lionel Messi en a gros sur le cœur par rapport à la manière dont s’est déroulé son séjour au PSG. Depuis qu’il a quitté la capitale française, il ne cesse de tirer à boulets rouges sur le club francilien. Et il l’a encore fait sans dernière interview au média argentin Olga Envivo.

Messi tape encore sur le PSG

Le septuple Ballon d’Or estime ne pas avoir été respecté comme il devrait l’être à Paris. Après son retour du Mondial, il a même senti un changement de comportement à son égard. "J'étais le seul joueur de l'équipe d'Argentine à ne pas avoir été reconnu comme champion du monde par son club [le PSG] ".

A travers cette déclaration, on peut comprendre pourquoi La Pulga était pressé de quitter le PSG. Il n’était plus heureux au sein du club. Aujourd’hui, au sein de sa nouvelle formation de l’Inter Miami, il l’est et il ne se gêne pas pour l’affirmer : "Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent déjà. Tout le monde remarque quand je suis heureux sur le terrain et maintenant je suis heureux".

Messi content d’avoir conquis le Mondial comme joueur du PSG

Même s’il n’a pas aimé son passage en France, Messi se réjouit tout de même qu’il soit devenu champion du monde en étant joueur du PSG. "Même si je n'ai pas eu de bons moments au PSG, j'y suis devenu champion du monde. Tout arrive pour une raison", a-t-il confié.

Ces propos, pour le moins provocateurs, font encore faire couler beaucoup d’encre. Et ils risquent de ne pas trop plaire aux supporters parisiens, et encore moins à l’état-major du club. Nasser Al-Khelaifi, le président, avait refusé de commenter les critiques de son ancienne star, laissant entendre qu’il n’avait pas à entrer dans ce jeu. Mais, avec cette énième pique, il se peut qu’il rende à Messi la monnaie de sa pièce.