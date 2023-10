Ballon d’Or 2023 : Messi humilie le PSG et glorifie l’Inter Miami

Après son huitième sacre au Ballon d’Or, Lionel Messi a posé un acte humiliant le Paris Saint-Germain, son ancien club.

Le Paris Saint-Germain ne pardonnera pas à Lionel Messi pour ce geste humiliant envers le club francilien après avoir été sacré, lundi soir, vainqueur du Ballon d’Or France Football 2023.

Leo Messi humilie le PSG aux dépens de Miami

Parti gratuitement du Paris Saint-Germain cet été pour l’Inter Miami en Major League Soccer (MLS), Lionel Messi n’est pas content des deux années passées au sein du club francilien. S’il ne l’a jamais caché depuis son départ libre depuis quelques mois, l’Argentin est revenu sur le sujet, lundi soir après son huitième sacre au Ballon d’Or.

En effet, alors qu’il a pu gagner le Ballon d’Or France Football grâce au Paris Saint-Germain et sa victoire finale à la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi a préféré ne pas passer par le Parc des Princes pour présenter son trophée avant de s’envoler pour les Etats-Unis d’Amérique. « Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc », a déclaré le champion du monde 2022 après la cérémonie, tout sourire. Une fois encore, il déplore ses deux années passées au sein du club francilien. L’Argentin semble ne pas avoir eu le traitement qu’il fallait.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

« Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons. J’ai vécu deux années à Paris et j’y ai de très bons amis, j’ai beaucoup profité de la ville. Mes fils ont vraiment apprécié et cela leur a beaucoup coûté de quitter Paris parce qu’ils ne voulaient pas encore déménager et qu’ils voulaient rester dans leur école et avec leurs amis », a ajouté Lionel Messi.

Messi célèbre son trophée aux Etats-Unis

S’il a préféré ne pas passer par le Stade de France pour présenter son huitième trophée de rang au Ballon d’Or à ses récents supporters, Lionel Messi n’a pas manqué de le faire avec son nouveau club. De retour en club pour la séance d’entraînement du jour, l’ancien numéro 10 du FC Barcelone a eu droit à un accueil chaleureux.

En effet, l’octuple vainqueur du Ballon d’Or a eu droit à une haie d’honneur de la part de ses coéquipiers avant de faire une pose avec l’équipe entière. L’Argentin semble être bien à l’aise à Miami plutôt qu’au sein de la capitale française. "Bienvenue à la maison, gagnant", indique l'Inter Miami pour accueillir sa star.