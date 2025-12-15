FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
Liga, l’incroyable défi de Raphinha avec le Barça

L’attaquant brésilien, Raphinha, s’est donné, ces derniers jours, un énorme objectif à atteindre avec le Barça coûte que coûte.

Il y a quelques mois encore, son avenir semblait incertain et son influence en net recul. Aujourd’hui, Raphinha incarne pourtant le renouveau d’un FC Barcelone revenu au premier plan. Dans une saison marquée par les doutes, les blessures et les retournements de situation, l’ailier brésilien s’est lancé un défi personnel aussi ambitieux que symbolique. Entre leadership assumé, performances décisives et promesse forte envers son club, Raphinha avance avec une idée fixe qui pourrait bien changer le destin du Barça.

    Le Barça relancé, Raphinha en symbole

    Après une période de turbulences, le Barça (1er, 43 pts) a retrouvé de la stabilité et de l’efficacité. Les hommes d’Hansi Flick restent sur sept victoires lors de leurs huit dernières sorties, dont une série de six succès consécutifs en Liga. Cette dynamique a permis aux Catalans de reprendre la tête du championnat et de creuser un léger écart sur le Real Madrid (2e, 39 pts), en difficulté ces dernières semaines. Dans ce contexte, Raphinha apparaît comme l’un des visages les plus marquants de ce redressement.

    Longtemps critiqué après un Clasico perdu (2-1) et une défense jugée friable, le Barça s’est réinventé autour d’un collectif plus équilibré. Et dans ce nouveau visage, Raphinha s’est affirmé comme un élément central du jeu offensif. Son activité, sa justesse et son sens du but ont rapidement replacé le Brésilien au cœur du projet blaugrana.

    Raphinha impulse une nouvelle dynamique au Barça

    Absent près de deux mois, Raphinha a manqué l’intégralité du mois d’octobre et une large partie de novembre. À son retour, le doute persistait quant à sa capacité à redevenir décisif. Pourtant, Raphinha a dissipé toutes les interrogations en enchaînant les prestations de haut niveau, parfois dans un rôle plus axial, preuve de sa polyvalence.

    Dernier exemple en date, un doublé déterminant face à Osasuna (2-0), confirmant que Raphinha est redevenu le leader offensif de ce Barça. Plus qu’un simple ailier, il oriente le jeu, crée des décalages et assume les responsabilités dans les moments clés. Une montée en puissance qui coïncide parfaitement avec la meilleure période de la saison catalane.

    Raphinha veut ramener la Ligue des Champions au Barça

    Porté par cette dynamique, Raphinha voit désormais plus loin. Selon les informations relayées par Sport, le Brésilien aurait formulé une promesse claire en interne : il ne quittera pas Barcelone tant qu’il n’aura pas remporté la Ligue des champions avec le club catalan. Un objectif assumé, presque obsessionnel, qui guide ses choix de carrière.

    Cette ambition explique notamment pourquoi Raphinha a décliné plusieurs offres financièrement très attractives venues d’Arabie saoudite ces dernières saisons. Pour lui, le défi sportif prime. Soulever la Coupe aux grandes oreilles sous le maillot blaugrana représente l’aboutissement ultime, bien au-delà des considérations économiques.

    Responsabilité, exigence… et incertitude

    Cette promesse n’est pas qu’un discours. Raphinha s’est imposé une discipline de travail renforcée et tente d’entraîner ses partenaires dans cette quête d’excellence. Son attitude dans le vestiaire témoigne d’une prise de responsabilité assumée, alors que le Barça vise un parcours européen ambitieux cette saison. L’international brésilien veut être le facteur X capable de faire basculer les grands rendez-vous.

    Mais ce défi comporte aussi un paradoxe. En cas de succès en Ligue des champions, Raphinha pourrait considérer sa mission accomplie et envisager un départ. Un scénario qui poserait question, tant son influence actuelle est précieuse. Pour le FC Barcelone, le pari est clair : accompagner l’ancien rennais vers son rêve européen, quitte à accepter les conséquences d’un tel accomplissement.

