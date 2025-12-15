Liga, l’incroyable défi de Raphinha avec le Barça

Après une période de turbulences, le Barça (1er, 43 pts) a retrouvé de la stabilité et de l’efficacité. Les hommes d’Hansi Flick restent sur sept victoires lors de leurs huit dernières sorties, dont une série de six succès consécutifs en Liga. Cette dynamique a permis aux Catalans de reprendre la tête du championnat et de creuser un léger écart sur le Real Madrid (2e, 39 pts), en difficulté ces dernières semaines. Dans ce contexte, Raphinha apparaît comme l’un des visages les plus marquants de ce redressement.

Longtemps critiqué après un Clasico perdu (2-1) et une défense jugée friable, le Barça s’est réinventé autour d’un collectif plus équilibré. Et dans ce nouveau visage, Raphinha s’est affirmé comme un élément central du jeu offensif. Son activité, sa justesse et son sens du but ont rapidement replacé le Brésilien au cœur du projet blaugrana.