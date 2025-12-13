Le coffre-fort a tenu longtemps, mais le serrurier était brésilien. Pour sa dernière sortie de l'année 2025 au Spotify Camp Nou, le FC Barcelone a dû piocher, suer et s'armer d'une patience infinie pour venir à bout d'un Osasuna transformé en bunker (2-0). Un succès aussi laborieux que précieux, qui permet aux hommes de Hansi Flick de partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli et une forteresse inexpugnable : depuis son retour au bercail, le Barça n'a pas lâché le moindre point à domicile. Le leader reste solide, même quand il faut jouer du marteau-piqueur.
Un Barça laborieux mais victorieux face au bunker d'Osasuna
Osasuna lève le mur, le Barça bute
Dès le coup d'envoi, le plan de Vicente Moreno était clair : bétonner. Avec une défense à cinq et une discipline militaire, les Navarrais ont éteint les espaces, transformant chaque attaque barcelonaise en casse-tête. Lamine Yamal, pris en tenaille par trois adversaires, et Ferran Torres, pourtant remuant en pointe, ont longtemps cherché la faille en vain. Quand le ballon finissait au fond, comme sur cette tête de Ferran, un hors-jeu millimétrique de Raphinha au départ de l'action venait frustrer le Camp Nou. Osasuna a même osé piquer en contre par la flèche Víctor Muñoz, obligeant Joan García à la vigilance.
Raphinha, le coup de canon libérateur
Il fallait une étincelle, un geste de classe pour briser le verrou. Il est venu à la 70e minute, au moment où le doute commençait à s'installer. Servi par un Pedri impérial à la récupération et à la baguette, Raphinha déclenchait une frappe sèche et limpide du gauche, depuis l'extérieur de la surface. 1-0. Le mur rouge s'effondrait enfin. Le capitaine brésilien, replacé dans l'axe, venait de récompenser l'abnégation des siens.
Le doublé pour sceller l'année
Libéré, le Barça a pu gérer sa fin de match, non sans une petite frayeur sur un but refusé à Herrando pour une faute sur le gardien. Mais c'était la soirée de Raphinha. Dans les derniers instants, sur un centre de Lamine Yamal mal repoussé par Catena, le numéro 11 surgissait pour s'offrir un doublé et sceller définitivement le sort de la rencontre (2-0).
Un leader serein
Le Barça boucle donc 2025 sur un sans-faute à la maison. Ce ne fut pas le match le plus flamboyant de l'ère Flick, mais peut-être l'un des plus matures. Face à un adversaire venu pour ne pas jouer, le leader a su rester calme, insister et frapper au bon moment. Avec trois points de plus dans la besace et un Raphinha en état de grâce, les Blaugranas peuvent aborder la suite des échéances avec des certitudes : au Camp Nou, le patron, c'est eux.