FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP
Naim Beneddra

Un Barça laborieux mais victorieux face au bunker d'Osasuna

Le Barça force le verrou ! Raphinha (doublé) fait sauter le mur d'Osasuna (2-0) et offre une dernière victoire en 2025 au Camp Nou. Le leader reste intouchable chez lui.

Le coffre-fort a tenu longtemps, mais le serrurier était brésilien. Pour sa dernière sortie de l'année 2025 au Spotify Camp Nou, le FC Barcelone a dû piocher, suer et s'armer d'une patience infinie pour venir à bout d'un Osasuna transformé en bunker (2-0). Un succès aussi laborieux que précieux, qui permet aux hommes de Hansi Flick de partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli et une forteresse inexpugnable : depuis son retour au bercail, le Barça n'a pas lâché le moindre point à domicile. Le leader reste solide, même quand il faut jouer du marteau-piqueur.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP

    Osasuna lève le mur, le Barça bute

    Dès le coup d'envoi, le plan de Vicente Moreno était clair : bétonner. Avec une défense à cinq et une discipline militaire, les Navarrais ont éteint les espaces, transformant chaque attaque barcelonaise en casse-tête. Lamine Yamal, pris en tenaille par trois adversaires, et Ferran Torres, pourtant remuant en pointe, ont longtemps cherché la faille en vain. Quand le ballon finissait au fond, comme sur cette tête de Ferran, un hors-jeu millimétrique de Raphinha au départ de l'action venait frustrer le Camp Nou. Osasuna a même osé piquer en contre par la flèche Víctor Muñoz, obligeant Joan García à la vigilance.

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP

    Raphinha, le coup de canon libérateur

    Il fallait une étincelle, un geste de classe pour briser le verrou. Il est venu à la 70e minute, au moment où le doute commençait à s'installer. Servi par un Pedri impérial à la récupération et à la baguette, Raphinha déclenchait une frappe sèche et limpide du gauche, depuis l'extérieur de la surface. 1-0. Le mur rouge s'effondrait enfin. Le capitaine brésilien, replacé dans l'axe, venait de récompenser l'abnégation des siens.

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le doublé pour sceller l'année

    Libéré, le Barça a pu gérer sa fin de match, non sans une petite frayeur sur un but refusé à Herrando pour une faute sur le gardien. Mais c'était la soirée de Raphinha. Dans les derniers instants, sur un centre de Lamine Yamal mal repoussé par Catena, le numéro 11 surgissait pour s'offrir un doublé et sceller définitivement le sort de la rencontre (2-0).

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un leader serein

    Le Barça boucle donc 2025 sur un sans-faute à la maison. Ce ne fut pas le match le plus flamboyant de l'ère Flick, mais peut-être l'un des plus matures. Face à un adversaire venu pour ne pas jouer, le leader a su rester calme, insister et frapper au bon moment. Avec trois points de plus dans la besace et un Raphinha en état de grâce, les Blaugranas peuvent aborder la suite des échéances avec des certitudes : au Camp Nou, le patron, c'est eux.

Coupe du Roi
Guadalajara crest
Guadalajara
GUA
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Coupe du Roi
SD Huesca crest
SD Huesca
HUS
Osasuna crest
Osasuna
OSA
0