Un Barça laborieux mais victorieux face au bunker d'Osasuna

Le Barça boucle donc 2025 sur un sans-faute à la maison. Ce ne fut pas le match le plus flamboyant de l'ère Flick, mais peut-être l'un des plus matures. Face à un adversaire venu pour ne pas jouer, le leader a su rester calme, insister et frapper au bon moment. Avec trois points de plus dans la besace et un Raphinha en état de grâce, les Blaugranas peuvent aborder la suite des échéances avec des certitudes : au Camp Nou, le patron, c'est eux.