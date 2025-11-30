Barça : Raphinha en veut à ses coéquipiers

L'un des points positifs de cette rencontre a été la performance de Raphinha. L'ailier a livré une prestation convaincante pour son premier match comme titulaire depuis deux mois, après s'être remis de deux blessures aux ischio-jambiers.

Selon MD, Raphinha a commenté son temps de jeu lors de sa conférence de presse d'après-match, évoquant également sa condition physique actuelle.

« J'essaie de donner le meilleur de moi-même pendant les minutes que je passe sur le terrain. Être titulaire me rend très heureux. Mon objectif est d'aider l'équipe au maximum et j'en suis satisfait. Je travaille à retrouver ma meilleure forme physique.

Je ne suis pas encore prêt à jouer 90 minutes, mais pendant mon temps de jeu, je m'efforce de donner le meilleur de moi-même. » Évidemment, en deuxième mi-temps, j'étais un peu fatigué, mais comme je l'ai dit, je recherche ma meilleure forme physique et je travaille dur pour cela. J'espère la retrouver au plus vite.

Raphinha : Je pense que nous ne sommes pas à notre meilleur niveau.

Raphinha partage l'avis de son entraîneur : le FC Barcelone est actuellement loin de son meilleur niveau.

« Le coach a estimé que nous aurions pu faire beaucoup mieux sur le terrain. En tant que joueurs, nous savons aussi que nous pouvons faire mieux. Il pense que l'équipe ne joue pas à son meilleur niveau. Je pense également que nous ne sommes pas au top et que nous devons beaucoup progresser.

« Aujourd'hui, le plus important était de gagner. Nous avons le temps de corriger nos erreurs. Je suis sûr que nous retrouverons notre meilleur niveau et que nous gagnerons des matchs en jouant bien, mais s'il y a des matchs où nous devons mal jouer et gagner, peu importe. L'important, c'est de gagner. »