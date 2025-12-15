Leonardo Balerdi relégué au banc à l’OM, les explications choquantes de De Zerbi

Interrogé après la rencontre contre Monaco, l’entraîneur italien n’a pas esquivé le sujet. Bien au contraire. Il a tenu à expliquer sa décision avec franchise, sans détour.

« Leo était bien physiquement. Ça me déplait de le laisser sur le banc parce que je l’aime beaucoup. Ça arrive, il nous a beaucoup donné mais je suis le coach et je dois décider de la composition. Je prends mes responsabilités. Il sait pourquoi, il doit passer un pallier, faire un pas en avant encore plus grand. Il doit décider s’il veut être un très, très grand joueur – et il en est capable avec son potentiel – ou bien s’il veut rester un grand joueur mais qui, selon moi, a encore une grande marge de progression avec et sans ballon, et du point de vue mental », a-t-il déclaré.

Des mots lourds de sens. De Zerbi ne remet pas en cause l’importance de Balerdi, mais attend davantage. Plus d’exigence. Plus de constance. Plus de leadership sur la durée.