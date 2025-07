Le Real Madrid en a assez de son ailier vedette… Un clash financier pourrait bien précipiter son départ.

Les jours de Vinicius Junior au Real Madrid semblent désormais comptés. Longtemps considéré comme l’un des piliers de l’attaque merengue, le Brésilien fait aujourd’hui face à un mur. Entre ambitions salariales et performances jugées en baisse, l’entente entre les deux parties se détériore. Et pour la première fois, le club madrilène ne ferme plus la porte à un transfert de son joyau sud-américain.