Plus que Neymar au PSG ? l'offre pharaonique de l'Arabie saoudite pour Vinicius

Rodrygo Goes devrait quitter le Real Madrid cet été, mais c'est finalement Vinicius Junior qui pourrait partir, d'autant plus que son avenir au Santiago Bernabeu est de plus en plus incertain.

Selon des informations récentes, le Real Madrid et Vinicius seraient dans une impasse concernant leur contrat, et il y a très peu de chances qu'un accord soit trouvé avant la fin de l'été. Étant donné que le contrat actuel du joueur de 24 ans expire en 2027, des doutes ont désormais surgi quant à son avenir dans la capitale espagnole.

Et cette incertitude pourrait désormais être exploitée par l'Arabie saoudite, qui admire Vinicius depuis longtemps. Elle avait tempéré son intérêt lorsqu'il semblait qu'il allait signer un nouveau contrat, mais elle sent désormais une opportunité. L'article continue ci-dessous

Selon talkSPORT (via Sport), l'Arabie saoudite serait prête à faire une offre record pour Vinicius, estimée à environ 350 millions d'euros. De plus, un contrat très avantageux sera proposé au joueur international brésilien, qui avait déjà manifesté son intérêt pour un transfert au Moyen-Orient. Prochain match: Jeux d'amitié des clubs RSO PAU Présentation du match

Le Real Madrid doit prendre une décision Le Real Madrid accorde une grande valeur à Vinicius, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que lui et Kylian Mbappé sont incapables de jouer ensemble. Et comme le club compte davantage sur le Français, cela ouvre la possibilité qu'il envisage des offres pour l'ailier.

Auparavant, le Real Madrid avait clairement indiqué qu'il n'était intéressé par aucune offre pour Vinicius et que celui-ci ne partirait que si la clause libératoire d'un milliard d'euros prévue dans son contrat était activée. Reste à voir si sa position a changé. Si tel est le cas, il est possible qu'un transfert record soit conclu avant la fin de l'été.