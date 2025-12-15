Le Real Madrid attaque directement la Liga et l’arbitrage après le match à Alavés

Sur la pelouse d’Alavés, les Merengue ont assuré l’essentiel. Deux buts, trois points, et un peu d’air au classement. Pourtant, au coup de sifflet final, personne ne parlait du score. Tous les regards se tournaient vers une action précise, survenue en fin de match, lorsque Vinicius Junior s’est écroulé dans la surface sans obtenir le penalty qu’il réclamait.

L’arbitre principal, Victor Garcia Verdura, n’a rien sifflé. La VAR non plus. Une décision qui a immédiatement mis le feu au banc madrilène, puis aux couloirs du stade, avant de se propager sur les ondes de la chaîne officielle du club.