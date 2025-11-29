À peine la tension retombée entre Barcelone et Madrid qu’un nouvel épisode enflamme à nouveau le climat déjà chargé entre les deux monstres du football espagnol. Joan Laporta, habituellement prudent lorsqu’il s’agit de répondre directement au Real Madrid, a choisi un terrain neutre pour lâcher des propos particulièrement tranchants. Florentino Perez, lui, n’a pas souhaité alimenter l’incendie. Son silence, cependant, n’apaise rien. Au contraire, il accélère le rythme d’une confrontation institutionnelle qui ne laisse aucune place au hasard.
Real Madrid : La réponse glaciale de Florentino Perez à l’attaque de Joan Laporta
Un nouveau chapitre dans une rivalité qui ne s’éteint jamais
Les rapports entre Barcelone et Madrid reposent sur une histoire ponctuée de provocations, d’accusations et de répliques acerbes. Ce vendredi, la relation déjà fragile entre les deux clubs a subi une secousse supplémentaire. Joan Laporta, en Andorre, loin du bruit catalan, a laissé tomber toute retenue. Il a répondu aux déclarations récentes de Florentino Perez, qui avait relancé l’affaire Negreira avec une critique lourde de sens.
Les mots de Perez n’ont pas glissé sur le président du Barça. Ils ont touché un point sensible, ce qui a suffi pour déclencher une réponse frontale. Florentino Pérez avait ainsi lancé qu'il « est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison ». Une phrase qui résonne encore dans les couloirs du club catalan.
Laporta ne s'est pas fait prier pour réagir. Selon lui, le Real Madrid attaque pour fragiliser le Barça et profiter de la situation actuelle afin d’influencer la perception générale. Il a ainsi dénoncé « le parti pris du Real Madrid envers Barcelone », une accusation formulée sans détour.
Laporta accuse un acharnement calculé
En poursuivant ses explications, Joan Laporta a détaillé son point de vue sans chercher à temporiser. Pour lui, le Real Madrid crée volontairement un climat lourd autour de cette affaire afin d’entacher l’image de Barcelone. Il a exprimé sa conviction que le club madrilène « fait traîner en longueur, car ils savent pertinemment qu’elle est sans fondement ».
Selon Laporta, l’objectif de ces attaques successives consiste à fragiliser le club catalan dans une période délicate, après des mois marqués par des turbulences sportives et institutionnelles. Il a insisté sur l'intégrité de son club, rappelant fermement : « Le Barça n’a jamais corrompu un arbitre, et les arbitres, en général, ne favorisent pas le Barça ».
À travers ces mots, Laporta cherche à reprendre le contrôle du récit. Il ouvre aussi la porte à un discours plus large, qui dépasse l’affaire elle-même et renvoie à une bataille historique, celle de la conquête de l’opinion publique.
Des accusations qui frappent le Real au cœur
La réponse de Laporta ne s’est pas arrêtée aux allégations liées à l'affaire Negreira. En élargissant le débat, il a directement ciblé l’influence arbitrale que, selon lui, le Real Madrid bénéficie depuis longtemps. Il n’a pas hésité : « Ils (les arbitres) ont toujours favorisé le Real Madrid ».
Pour étayer ses propos, il a pris l’exemple de la dernière journée de Liga. À ses yeux, deux buts madrilènes auraient dû être annulés : un geste de Jude Bellingham avec la main et une faute de Vinicius sur Iñaki. Deux actions décisives, selon lui, qui auraient modifié l'issue de la rencontre et peut-être même la hiérarchie au classement.
Laporta a multiplié les critiques. Il a également pointé du doigt la chaîne officielle du Real Madrid : « La chaîne de télévision du Real Madrid tente d’influencer les arbitres chaque semaine ». Il accuse ce média d’exercer une pression continue sur les instances arbitrales, ce qui, selon lui, déstabilise la neutralité nécessaire pour diriger les matchs.
Le Real Madrid choisit le silence : une stratégie assumée
Alors que ses propos secouent la presse espagnole, la réaction madrilène surprend. D’après les informations de la Cadena Cope, Florentino Perez ne souhaite pas répondre. Le président du Real Madrid considère que ses mots prononcés lors de l'assemblée du club suffisent à clore le débat. Il n’ajoute rien, ne nuance rien, ne retire rien.
Sa posture crée un contraste saisissant avec la virulence de Laporta. Et ce silence nourrit encore davantage la tension entre les deux institutions. Une « guerre froide » prend forme, où chaque phrase compte, chaque omission aussi.
Ce duel pourrait animer la saison entière, car derrière les mots se cachent des messages politiques, des enjeux sportifs et des jeux d’influence qui dépassent le simple cadre de la rivalité.