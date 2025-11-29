Real Madrid : La réponse glaciale de Florentino Perez à l’attaque de Joan Laporta

Les rapports entre Barcelone et Madrid reposent sur une histoire ponctuée de provocations, d’accusations et de répliques acerbes. Ce vendredi, la relation déjà fragile entre les deux clubs a subi une secousse supplémentaire. Joan Laporta, en Andorre, loin du bruit catalan, a laissé tomber toute retenue. Il a répondu aux déclarations récentes de Florentino Perez, qui avait relancé l’affaire Negreira avec une critique lourde de sens.

Les mots de Perez n’ont pas glissé sur le président du Barça. Ils ont touché un point sensible, ce qui a suffi pour déclencher une réponse frontale. Florentino Pérez avait ainsi lancé qu'il « est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison ». Une phrase qui résonne encore dans les couloirs du club catalan.

Laporta ne s'est pas fait prier pour réagir. Selon lui, le Real Madrid attaque pour fragiliser le Barça et profiter de la situation actuelle afin d’influencer la perception générale. Il a ainsi dénoncé « le parti pris du Real Madrid envers Barcelone », une accusation formulée sans détour.