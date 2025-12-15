Vinicius fracasse l’arbitre après Alavés-Real : "Il ne siffle pas parce que…"

En grande difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid jouait gros sur la pelouse d’Alavés. Xabi Alonso se savait sous pression, et ses joueurs ont répondu présents. Kylian Mbappé a ouvert la voie, Rodrygo a suivi, permettant aux Madrilènes de s’imposer d’un souffle. Une victoire capitale dans un contexte électrique, alors que les résultats peinaient à suivre.

Malgré l’avance au score, la fin de rencontre a laissé apparaître une équipe nerveuse, peu sûre d’elle, consciente qu’un retour adverse restait possible. Cette tension s’est cristallisée autour d’un fait de jeu qui a mis le feu aux poudres.