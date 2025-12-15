Le Real Madrid a retrouvé le goût de la victoire à Alavés, mais pas la sérénité. Dimanche soir en Liga, les Merengue ont gagné (1-2), pourtant l’arbitrage a de nouveau cristallisé les tensions, avec Vinicius Junior au centre de la polémique.
Vinicius fracasse l’arbitre après Alavés-Real : "Il ne siffle pas parce que…"
- AFP
Le Real respire, mais reste sous tension
En grande difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid jouait gros sur la pelouse d’Alavés. Xabi Alonso se savait sous pression, et ses joueurs ont répondu présents. Kylian Mbappé a ouvert la voie, Rodrygo a suivi, permettant aux Madrilènes de s’imposer d’un souffle. Une victoire capitale dans un contexte électrique, alors que les résultats peinaient à suivre.
Malgré l’avance au score, la fin de rencontre a laissé apparaître une équipe nerveuse, peu sûre d’elle, consciente qu’un retour adverse restait possible. Cette tension s’est cristallisée autour d’un fait de jeu qui a mis le feu aux poudres.
- Getty Images Sport
L’action qui fait basculer Vinicius
À la 86e minute, Vinicius Junior a cru obtenir un penalty. Lancé sur le flanc gauche, le Brésilien a effacé Nahuel Tenaglia avant de chuter dans la surface. Les images ont montré un contact léger sur le tibia. Suffisant, selon l’ailier gauche brésilien, pour entraîner un coup de sifflet.
L’arbitre Victor Garcia Verdura a laissé jouer. La VAR, elle aussi, est restée silencieuse. Une décision incomprise par l’ailier madrilène, remplacé juste avant le temps additionnel, le visage fermé, la colère visible.
- AFP
Vini évoque un traitement ciblé
Au moment de quitter la pelouse, Vinicius Junior n’a pas mâché ses mots. Selon le diffuseur Movistar, il a glissé à son entraîneur : « C'était un penalty évident ». Puis, dans la foulée : « Il ne siffle pas parce que c'était moi, un pénalty évident ».
Des propos forts, révélateurs d’un malaise persistant entre le joueur et l’arbitrage espagnol. Depuis plusieurs mois, Vinicius se sent scruté, parfois sanctionné différemment, à ses yeux, que d’autres joueurs du championnat.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso monte aussi au créneau
En conférence de presse, Xabi Alonso a choisi de soutenir son ailier. Sans hausser le ton, l’entraîneur madrilène a exprimé son étonnement face à l’absence de recours à la vidéo :
« L’action me semblait claire. Je suis surpris qu’elle n’ait pas été examinée par la VAR. Il faut passer à autre chose. Même si cela ne nous surprend pas vraiment ».
Avant d’ajouter, avec une pointe d’ironie : « Ce qui ne me surprend pas, c'est qu'ils ne fassent pas appel à la VAR. Vous voyez ce que je veux dire ».
Un message à peine voilé, dans un contexte où le Real Madrid entretient des relations tendues avec le corps arbitral depuis plusieurs décisions controversées.
- AFP
Une victoire, mais un malaise persistant
Si le succès à Alavés permet au Real de reprendre un peu d’oxygène au classement, l’après-match laisse un goût amer. La colère de Vinicius Junior, soutenue par son coach, relance le débat sur l’arbitrage en Liga. Et confirme que, même quand Madrid gagne, la fracture avec les officiels reste bien ouverte.