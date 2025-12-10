Le PSG nouveau propriétaire du Parc des Princes, c’est chaud !

Le débat rebondit aujourd’hui grâce à Emmanuel Grégoire, ancien bras droit d’Anne Hidalgo et désormais candidat déclaré pour l’élection municipale de 2026. Contre toute attente, il prend le contrepied de sa mentor politique.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, il affirme : « Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris. Donc oui, Maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris. Peu importe la forme juridique que cela prendra, je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc. On peut préserver l’âme du Parc, rendre la Porte de Saint-Cloud plus respirable et permettre au PSG de rêver plus grand, en restant à Paris ; Et tout ça, dès 2026 ».

Cette déclaration renverse totalement le rapport de force. Grégoire évoque même deux pistes : une vente directe ou une location-fiducie extrêmement longue. Autrement dit, une solution hybride qui offrirait au PSG les pleins droits d’exploitation sans que la Ville ne renonce totalement à son patrimoine.

Ce projet reprend également une idée déjà évoquée il y a plusieurs années : un “PSG Land”, avec espaces verts, zones de loisirs et recouvrement du périphérique entre la Porte d’Auteuil et la Porte de Saint-Cloud. Un concept pensé pour redessiner tout le quartier et donner un souffle nouveau au Parc.