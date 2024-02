PSG, le clan Hidalgo relance le débat autour du Parc des Princes

La Mairie de Paris a réagi à nouveau à la volonté du PSG de quitter le Parc des Princes, samedi.

Le torchon brûle toujours entre le Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris. Après le refus de la Maire, Anne Hidalgo, de céder le Parc des Princes au club parisien, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG va déménager du stade. Mais la Mairie se refuse encore à laisser le club quitter le Parc comme elle l’a réitéré ce samedi.

Les raisons de l’embrouille entre Al-Khelaïfi et Hidalgo

Présent au Parc des Princes depuis 1973, le Paris Saint-Germain envisage d’avoir son propre stade à présent. Les dirigeants parisiens ont ainsi décidé de racheter le Parc des Princes. Mais le PSG se heurte au refus de la Mairie de Paris et principalement de sa première responsable. « Il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos », a notamment déclaré la Maire de Paris.

Furieux après les propos d’Anne Hidalgo, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir que le PSG ne souhaite plus rester au Parc des Princes. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est FINI maintenant, on veut BOUGER du Parc ! », a répondu le président du PSG.

Le PSG ne peut pas quitter le Parc des Princes selon la Mairie de Paris

Après la sortie de Nasser Al-Khelaïfi, plusieurs communes d’Île de France se sont manifestées pour accueillir le Paris Saint-Germain. Mais la Mairie de Paris se refuse toujours à cette éventualité. Intervenant sur Sud Radio, Emmanuel a réitéré la volonté de la Mairie de ne pas laisser le PSG quitter le Parc des Princes.

« On s'est fixé comme règle de ne pas rentrer dans le détail et de rétablir un lien de travail avec le PSG mais avec quelques principes. Le premier est qu’il n’existe pas une hypothèse où le PSG quitterait le Parc des Princes. Nous ne le souhaitons pas et nous n’y croyons pas car ce ne serait plus le PSG. On propose un modèle sur un engagement de très longue durée », a fait savoir le premier adjoint à la Mairie de Paris.