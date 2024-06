PSG, la Mairie de Paris relance les discussions pour le Parc des Princes

La Mairie de Paris a ouvert la porte vendredi, à de nouvelles discussions avec le PSG pour le Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain ne souhaite plus au Parc des Princes. Après le refus de la Mairie de Paris de lui vendre le stade, le club francilien a annoncé il y a quelques mois, son désir d’évoluer dans une nouvelle enceinte dont il sera le seul propriétaire. La direction a même déjà ciblé des lieux pouvant abriter le nouveau stade du PSG. Mais au lendemain d’une lettre ouverte des supporters parisiens, la Mairie de la ville a décidé de relancer les négociations avec le club de la capitale en vue de l’occupation du Parc des Princes.

La Mairie de Paris veut renégocier avec le PSG

Il y a 24 heures, plusieurs groupes de supporters du PSG dont le CUP publiaient une lettre ouverte dans les colonnes du journal Le Monde pour montrer leur refus à un départ du club du Parc des Princes. Cette lettre ouverte n’est pas restée sans suite puisque la Mairie de Paris va inviter les signataires à une discussion autour de cette affaire selon les informations de RMC Sport. La Mairie en profite d’ailleurs pour lancer un appel à de nouvelles négociations avec le Paris Saint-Germain par la voie de son adjoint en charge des Sports, des JOP et de la Seine.

« Cette tribune correspond exactement à la position de la ville depuis le départ. Nous sommes exactement sur la même position que les supporteurs. On veut que le club reste au Parc, il y a des solutions d'aménagement, d'agrandissement du Parc des Princes que nous présentons depuis deux ans. Nous voulons mettre ces solutions sur la table et faire en sorte d’atteindre l’objectif qui est commun avec les supporteurs, comme ils l'ont fait savoir dans cette tribune. C'est-à-dire que le club reste au Parc des Princes dans un stade adapté à leurs ambitions. C’est pour cette raison qu’ils seront conviés à l’Hôtel de ville, si on a une vision commune, c’est bien d’en discuter ensemble. On va les convier et si le club, comme on l’a déjà fait, veut en faire partie, la porte est ouverte », a confié Pierre Rabadan à RMC Sport.

Le Parc des Princes n’est toujours pas à vendre

Si la Mairie de Paris est prête à discuter de nouveau avec le PSG, elle l’est moins pour ce qui est de la vente du Parc des Princes. Selon Pierre Rabadan, il existe d’autres solutions techniques pouvant permettre au club francilien d’avoir plus de liberté dans son usage du stade et qui arrangerait toutes les parties.

« Il y a des solutions techniques qui ne sont pas la vente directe puisque ça, on s'est prononcé clairement (contre, Ndlr) là-dessus, mais qui existent pour que le PSG reste dans son Parc des Princes. Des solutions qui permettent au club et au stade d’évoluer. Quand on est des partenaires, il faut se parler. On veut discuter avec les supporteurs et rappeler notre volonté que le PSG reste au Parc des Princes. On a évidemment conscience des impératifs du développement du club et de la nécessité de faire évoluer le Parc des Princes, et il faut trouver quelque chose qui peut convenir au club et qui ne sera pas de la vente sèche. Il faut qu'on reprenne un dialogue qui n'aurait jamais dû s'arrêter. Donc maintenant il faut qu'on se remette à la table des discussions comme le demandent les supporteurs. C'est exactement notre volonté », explique-t-il.