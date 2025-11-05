Le groupe surprenant de l’OM contre l’Atalanta, De Zerbi a trompé le monde

Mardi, tout semblait clair : Nayef Aguerd ne devait pas participer. L’entraîneur marseillais l’avait affirmé en conférence de presse. Puis, l’entraînement du jour a déplacé les certitudes. La présence du défenseur marocain sur la pelouse a immédiatement éveillé les doutes. Résultat : l’ancien joueur de Rennes figure dans le groupe pour affronter l’Atalanta Bergame.

Impossible de savoir quel rôle exact il tiendra, ni s’il pourra tenir sur la durée. Une chose est sûre, cette décision change la donne pour un OM à effectif réduit. De Zerbi brouille les lignes, intrigue et maintient une part d’inconnu dans sa préparation. Un choix audacieux, surtout dans un tel contexte européen.