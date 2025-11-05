L’Olympique de Marseille n’a pas seulement dévoilé une liste de joueurs pour la Ligue des champions. Le club phocéen a offert un petit scénario inattendu, presque théâtral, à quelques heures d’un match capital contre l’Atalanta. Entre blessés en cascade, jeunes lancés dans le grand bain et le retour surprise d’un taulier annoncé forfait quelques heures plus tôt, le suspense s’est invité à la Commanderie. Roberto De Zerbi, habitué des coups tactiques, a cette fois brouillé les pistes avant un rendez-vous européen crucial.
Le groupe surprenant de l’OM contre l’Atalanta, De Zerbi a trompé le monde
- AFP
De Zerbi surprend avec le retour d’Aguerd
Mardi, tout semblait clair : Nayef Aguerd ne devait pas participer. L’entraîneur marseillais l’avait affirmé en conférence de presse. Puis, l’entraînement du jour a déplacé les certitudes. La présence du défenseur marocain sur la pelouse a immédiatement éveillé les doutes. Résultat : l’ancien joueur de Rennes figure dans le groupe pour affronter l’Atalanta Bergame.
Impossible de savoir quel rôle exact il tiendra, ni s’il pourra tenir sur la durée. Une chose est sûre, cette décision change la donne pour un OM à effectif réduit. De Zerbi brouille les lignes, intrigue et maintient une part d’inconnu dans sa préparation. Un choix audacieux, surtout dans un tel contexte européen.
- AFP
OM face à l’hécatombe : des jeunes en renfort
Quatre absences supplémentaires viennent encore fragiliser un effectif déjà entamé : Emerson Palmieri, Timothy Weah, Leonardo Balerdi et Bilal Nadir, victime d’un malaise face à Angers. L’OM se retrouve donc à puiser largement dans son vivier.
La feuille de match ressemble presque à une liste d’espoirs prêts à prouver leur valeur. Des noms moins familiers, de la fraîcheur, de l’envie, mais une responsabilité immense. Ce soir, Marseille compte sur ses cadres encore valides et sur la fougue d’une génération propulsée plus vite que prévu sous les projecteurs.
Le groupe de l'OM contre l’Atalanta :
Gardiens : de Lange, Rulli, van Neck
Défenseurs : Aguerd, Clément, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Ouro, Pavard
Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Mmadi, O'Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Paixão, Vaz