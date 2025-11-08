Le groupe de l’OM contre Brest : Une grosse surprise et deux retours inattendus

C’est un petit événement à Marseille. Neal Maupay retrouve enfin le groupe professionnel après des mois d’exil. L’attaquant de 29 ans, écarté depuis la fin du marché des transferts, effectue son grand retour pour la réception de Brest. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle surprend, tant le joueur semblait éloigné des plans de Roberto De Zerbi.

Depuis le 23 août, date de sa dernière apparition dans le groupe face au Paris FC, Maupay avait disparu des radars. Resté sur le banc ce jour-là, il devait quitter le club durant l’été. La direction marseillaise l’avait clairement invité à se trouver une porte de sortie, mais aucune option concrète ne s’est concrétisée. Lille, Nice, Rennes ou encore l’Udinese s’étaient penchés sur son profil, sans succès.

De Zerbi, qui l’avait autrefois comparé à son « fils », n’avait ensuite plus donné signe d’ouverture. Pourtant, le coach italien a décidé ce week-end de lui redonner une chance, preuve d’un léger changement de regard à son égard.