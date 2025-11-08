Le groupe de l’OM contre Brest : Une grosse surprise et deux retours inattendus

Ce samedi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois au Vélodrome (17h). Et la composition du groupe retenu par Roberto De Zerbi réserve plusieurs surprises. Parmi elles, le retour inattendu de Neal Maupay, longtemps mis au placard depuis le mercato estival. Un come-back qui symbolise la persévérance du joueur et qui pourrait bien relancer sa carrière phocéenne. À cela s’ajoutent deux retours précieux dans le secteur défensif et au milieu, qui devraient offrir un peu plus de solutions à l’entraîneur italien.
Maupay, la renaissance d’un oublié
C’est un petit événement à Marseille. Neal Maupay retrouve enfin le groupe professionnel après des mois d’exil. L’attaquant de 29 ans, écarté depuis la fin du marché des transferts, effectue son grand retour pour la réception de Brest. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle surprend, tant le joueur semblait éloigné des plans de Roberto De Zerbi.
Depuis le 23 août, date de sa dernière apparition dans le groupe face au Paris FC, Maupay avait disparu des radars. Resté sur le banc ce jour-là, il devait quitter le club durant l’été. La direction marseillaise l’avait clairement invité à se trouver une porte de sortie, mais aucune option concrète ne s’est concrétisée. Lille, Nice, Rennes ou encore l’Udinese s’étaient penchés sur son profil, sans succès.
De Zerbi, qui l’avait autrefois comparé à son « fils », n’avait ensuite plus donné signe d’ouverture. Pourtant, le coach italien a décidé ce week-end de lui redonner une chance, preuve d’un léger changement de regard à son égard.
Un état d’esprit irréprochable salué en interne
Si Neal Maupay retrouve aujourd’hui sa place, ce n’est pas un hasard. L’ancien joueur de Nice a fait preuve d’une attitude exemplaire. Loin de bouder, il s’est mis au service du club et a accepté d’évoluer avec la réserve en National 3.
Son implication n’est pas passée inaperçue. Samedi dernier, il a trouvé le chemin des filets avec l’équipe B, confirmant qu’il n’avait rien perdu de son instinct de buteur. Romain Ferrier, entraîneur de la réserve, n’a pas tari d’éloges :
« On est très contents de son investissement et de l'état d'esprit qu'il a montré. C'est un exemple à suivre pour les garçons ».
Loué pour sa rigueur et sa patience, Maupay a su gagner le respect du staff. De Zerbi lui-même a reconnu récemment que le joueur allait mieux physiquement après avoir souffert de « douleurs au dos ». De quoi ouvrir la porte à un vrai retour sur les pelouses de Ligue 1, peut-être même dès ce week-end.
De Zerbi face à un dilemme offensif
Avec la blessure persistante d’Amine Gouiri, l’entraîneur marseillais doit jongler entre la gestion de ses cadres et la nécessité de faire souffler certains joueurs. Aubameyang, souvent sollicité, pourrait démarrer sur le banc, tandis que le jeune Robinio Vaz enchaîne les efforts depuis plusieurs semaines.
Le retour de Maupay tombe donc à point nommé. Le buteur pourrait retrouver quelques minutes de jeu, presque six mois après sa dernière apparition en championnat, le 17 mai. Une opportunité que le joueur compte saisir, lui qui n’a jamais caché son envie de prouver qu’il avait encore sa place dans ce groupe.
Weah et Kondogbia de retour, un bol d’air pour l’OM
Ce retour de Maupay n’est pas le seul motif de satisfaction pour Roberto De Zerbi. Le technicien italien récupère également Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia. Deux renforts bienvenus dans une période où les absences s’accumulent.
Ulisses Garcia, retenu, connaît d’ailleurs un parcours semblable à celui de Maupay. Écarté cet été et non inscrit sur la liste de la Ligue des champions, le latéral suisse a fait preuve de patience avant de regagner la confiance de son entraîneur. Après la blessure de Facundo Medina, il a été réintégré en C1 et vient d’enchaîner deux titularisations solides.
De son côté, Kondogbia, longtemps absent pour blessure, effectue enfin son retour. Un atout considérable pour stabiliser l’entrejeu phocéen, tout comme Timothy Weah, remis d’une douleur à la cuisse contractée face à Lens.
Des absents encore nombreux
Si ces retours redonnent un peu d’espoir à l’effectif marseillais, plusieurs cadres manquent toujours à l’appel. Bilal Nadir, qui a senti un malaise contre Angers, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Hamed Traoré et Amine Gouiri poursuivent leur convalescence et ne figurent pas dans le groupe. L’OM devra donc composer sans eux pour tenter de renouer avec la victoire face à une solide formation brestoise.
Le groupe de l’OM contre Brest :
De Lange, Rulli, Vermot - Aguerd, Egan-Riley, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah - Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, O'Riley, Vermeeren - Aubameyang, Greenwood, Maupay, Mmadi, Paixão, Vaz