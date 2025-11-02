Longtemps présenté comme une option crédible dans l’attaque marseillaise, Neal Maupay est aujourd’hui relégué dans l’ombre. Entre un mercato estival mouvementé, un refus de départ et une situation sportive gelée, l’avenir du joueur de 29 ans paraît de plus en plus flou. Recruté pour apporter de la profondeur au secteur offensif, l’ancien d’Everton n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Pourtant, son professionnalisme demeure intact, comme l’ont confirmé ses récentes apparitions… mais pas en Ligue 1. Alors, que devient réellement Neal Maupay à l’Olympique de Marseille ?
OM, où est passé Neal Maupay ?
- AFP
Neal Maupay écarté à l’OM après un mercato tendu
Transféré de l’Everton FC à l’Olympique de Marseille à l’été 2024 pour environ 4,5 millions d’euros, Neal Maupay devait être l’un des renforts offensifs capables de redonner du tranchant au club phocéen. Mais la réalité s’est avérée tout autre. Selon La Provence, citée par Foot01, l’attaquant français aurait refusé de quitter le club durant le dernier mercato estival, malgré plusieurs sollicitations. Une décision qui n’a pas été sans conséquence. Pablo Longoria et Mehdi Benatia, déterminés à imposer la discipline, ont montré avec le cas Chancel Mbemba qu’un joueur récalcitrant pouvait être mis à l’écart, même pour une saison complète.
Pour Neal Maupay, la situation est d’autant plus délicate qu’il reste encore deux ans et demi de contrat avec l’OM. Le joueur, formé à Nice, continue ainsi de percevoir son salaire sans pour autant faire partie du groupe professionnel. Un statu quo préjudiciable pour les deux parties : le club peine à valoriser son investissement, tandis que le joueur voit son temps de jeu disparaître semaine après semaine.
- AFP
De Zerbi ferme la porte à un retour de Maupay dans le groupe
Malgré un comportement exemplaire à l’entraînement, Roberto De Zerbi n’a pas prévu de réintégrer Neal Maupay dans le groupe principal. L’entraîneur italien, qui loue souvent la rigueur et l’état d’esprit de ses joueurs, n’a pas souhaité faire exception pour l’ancien Toffee. « L’objectif était de lui donner du temps de jeu. Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très content de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons », a pourtant confié l’entraîneur de la réserve marseillaise, cité par La Provence.
Une déclaration qui en dit long sur la détermination de Neal Maupay à rester compétitif. Replacé le temps d’un match avec la réserve de l’OM, en National 3, l’attaquant a inscrit le but victorieux sur penalty face à Seyssinet. Une prestation saluée par les supporters présents, mais qui n’a pas suffi à inverser la tendance dans l’équipe première.
- AFP
Quel avenir pour Neal Maupay à l’OM ?
Pour l’heure, aucun signal ne laisse penser à une réintégration prochaine de Neal Maupay sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, fidèle à sa ligne de conduite, préfère miser sur des joueurs pleinement impliqués dans son projet sportif. Toutefois, le club reste conscient qu’une telle situation ne peut durer. L’OM devra tôt ou tard trouver un compromis, soit par un transfert, soit par un prêt lors du mercato d’hiver.
Neal Maupay, de son côté, ne semble pas résigné. L’attaquant de 29 ans continue de s’entraîner sérieusement et n’a jamais exprimé le souhait de rompre avec Marseille. Si l’hypothèse d’un départ est évoquée, il ne compte pas accepter n’importe quelle proposition. En attendant, le joueur poursuit son parcours dans l’ombre, espérant une nouvelle opportunité de prouver sa valeur.