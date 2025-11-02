OM, où est passé Neal Maupay ?

Malgré un comportement exemplaire à l’entraînement, Roberto De Zerbi n’a pas prévu de réintégrer Neal Maupay dans le groupe principal. L’entraîneur italien, qui loue souvent la rigueur et l’état d’esprit de ses joueurs, n’a pas souhaité faire exception pour l’ancien Toffee. « L’objectif était de lui donner du temps de jeu. Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très content de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons », a pourtant confié l’entraîneur de la réserve marseillaise, cité par La Provence.

Une déclaration qui en dit long sur la détermination de Neal Maupay à rester compétitif. Replacé le temps d’un match avec la réserve de l’OM, en National 3, l’attaquant a inscrit le but victorieux sur penalty face à Seyssinet. Une prestation saluée par les supporters présents, mais qui n’a pas suffi à inverser la tendance dans l’équipe première.