Droits TV - Un président de Ligue 1 se paie Textor et Oughourlian : "Ils sont…"

Une réunion tendue à la LFP autour des droits TV. Entre tensions et critiques, un président de Ligue 1 s’en prend violemment à deux dirigeants.

La crise des droits TV continue de secouer le football français, et les tensions ne cessent de monter entre les dirigeants de clubs. Lors du conseil d’administration de la LFP tenu ce lundi, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l’utilisation du fonds de réserve pour pallier le retard de paiement de 35 millions d’euros de DAZN. Mais au-delà des questions financières, une fracture entre les clubs s’est révélée au grand jour.

Un échange animé a mis en évidence une fronde menée par le RC Lens et l’Olympique Lyonnais, sous l’impulsion de Joseph Oughourlian et John Textor, soutenus par Le Havre et Nantes. Une opposition qui n’a pas manqué de faire réagir certains présidents de club.