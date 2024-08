La présence de Lamine Yamal suffira-t-elle pour que la première saison de Hansi Flick au Barça soit une réussite ?

FC Valence vs FC Barcelone

Le Barça a un nouvel entraîneur, mais cela n'assure en rien sa compétitivité compte tenu des contraintes financières du club.

Le FC Barcelone reste plus qu'un club. Mais aujourd'hui c'est pour les mauvaises raisons aujourd'hui. Une fière institution sociale s'est transformée en une farce embarrassante, un feuilleton désolant qui ne manque jamais de divertir avec ses rebondissements choquants.

La saison dernière a été une succession d'épisodes contraignants : en janvier, l'entraîneur principal Xavi a annoncé sa décision de se retirer à la fin de la saison, avant de revenir sur son choix en avril et d'être forcé de quitter le club en mai par le président Joan Laporta.

Il n'est donc pas surprenant qu'au milieu de ce chaos permanent en Catalogne, les Blaugrana n'aient pas remporté le moindre trophée et aient été contraints de regarder leur ennemi juré du Real Madrid non seulement remporter le titre en Liga, mais aussi conquérir l'Europe une fois de plus.

Quelles sont donc les chances du successeur de Xavi, Hansi Flick, de rétablir l'ordre à Barcelone cette saison ? Assez minces, si l'on se réfère à ce que l'on a vu jusqu'à présent cet été...