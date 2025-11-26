La composition du Real contre l’Olympiakos a fuité : Xabi Alonso change tout

Le déplacement en Grèce arrive à un moment délicat pour les Madrilènes. L’équipe reste sur trois revers consécutifs entre la Liga et la Ligue des champions. Ce contexte oblige Xabi Alonso à trancher, à bousculer ses habitudes et à tenter un plan différent afin d’éviter une quatrième désillusion qui deviendrait difficile à encaisser.

Le Real doit donc composer avec une cascade d’indisponibilités, à commencer par Thibaut Courtois, touché par une gastro-entérite et déclaré forfait pour cette rencontre. Dean Huijsen, blessé, manque également à l’appel, tout comme les cadres Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba et Mastantuono. Une liste déjà longue qui limite largement les options disponibles pour former une défense cohérente.

Dans ces conditions, Xabi Alonso n’a une nouvelle fois d’autre choix que de remanier son onze, comme il le fait depuis plusieurs semaines. L’urgence du moment lui impose des décisions fortes, parfois inattendues, dictées par la nécessité plus que par le confort.