Le Real Madrid traverse une période confuse, où rien ne tourne vraiment comme prévu. Le nul arraché à Elche (2-2) a ravivé les doutes, et la Ligue des champions arrive comme un test mental autant que sportif. Avant le déplacement à Athènes, une nouvelle contrariété surgit et bouscule les plans de Xabi Alonso, au moment où son groupe cherche un souffle nouveau.
Coup dur pour le Real, un cadre forfait contre l’Olympiakos (Officiel)
Un Real Madrid sous pression avant Athènes
Les Madrilènes débarquent dans cette cinquième journée avec la tête lourde. Leur début de campagne européenne a pourtant ressemblé à une formalité : trois victoires pour lancer la phase de ligue, un rythme qui laissait croire à une montée en puissance. Puis la chute contre Liverpool (1-0) a cassé l’élan, réveillant les fissures déjà visibles en Liga.
Actuellement septièmes avec neuf points, les Merengues ne veulent pas laisser filer le wagon de tête. L’affrontement contre l’Olympiakos s’annonce donc essentiel pour retrouver un minimum de stabilité dans un automne agité.
Thibaut Courtois forfait, le Real officialise son absence
La situation s’est encore compliquée ce mardi. Selon AS, Thibaut Courtois a quitté l’entraînement après avoir été pris de malaise. Les examens ont parlé, et le club a immédiatement communiqué pour clarifier les choses :
« Suite à un examen effectué aujourd'hui par le service médical du Real Madrid, Thibaut Courtois souffre d'une gastro-entérite virale. Il sera donc absent du déplacement à Athènes. Son état de santé sera suivi de près », peut-on lire dans la note officielle du Real Madrid.
Ce coup dur tombe au pire moment pour un Real qui manque déjà de certitudes. Le Belge reste un pilier dans les grands rendez-vous, et son absence crée un vide évident dans le vestiaire.
Lunin appelé à prendre les gants
Pour combler ce manque, Xabi Alonso se tourne vers Andriy Lunin. Le gardien ukrainien n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison. Il arrive frais, mais sans rythme. Une inconnue de plus pour un Real qui marche déjà sur un fil.
Mercredi soir, les Madrilènes joueront gros à Athènes, avec l’obligation de ramener quelque chose, sous peine de tout compliquer dans cette phase resserrée.