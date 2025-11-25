Coup dur pour le Real, un cadre forfait contre l’Olympiakos (Officiel)

La situation s’est encore compliquée ce mardi. Selon AS, Thibaut Courtois a quitté l’entraînement après avoir été pris de malaise. Les examens ont parlé, et le club a immédiatement communiqué pour clarifier les choses :

« Suite à un examen effectué aujourd'hui par le service médical du Real Madrid, Thibaut Courtois souffre d'une gastro-entérite virale. Il sera donc absent du déplacement à Athènes. Son état de santé sera suivi de près », peut-on lire dans la note officielle du Real Madrid.

Ce coup dur tombe au pire moment pour un Real qui manque déjà de certitudes. Le Belge reste un pilier dans les grands rendez-vous, et son absence crée un vide évident dans le vestiaire.