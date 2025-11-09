Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique Lyonnais, ce dimanche, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un choc qui s’annonce d’ores et déjà explosif entre deux équipes en proie à des blessures récurrentes. Mais les enjeux de ce match sont déterminants, notamment du côté du PSG où l’entraineur Luis Enrique a décidé de revoir ses plans.
La compo du PSG contre l’OL : Les grands ajustements de Luis Enrique
- AFP
Le PSG veut reprendre le contrôle du championnat
Leader de Ligue 1 au terme de la journée, le PSG (24 pts) se retrouve à la 3e place après les succès de l’OM (1er, 25 pts) contre Brest (3-0) et Lens (25 pts) contre Monaco (1-4). Le club parisien a donc l’obligation de s’imposer contre l’OL (5e, 20 pts) pour reprendre les rênes du championnat.
Cependant, pour une équipe qui vient de connaitre son premier revers en Ligue des Champions contre le Bayern (1-2), les choses semblent compliquées avec les forfaits de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Deux blessures majeures, ajoutées à celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui ont contraint Luis Enrique à opérer plusieurs changements dans son onze face aux Gones, ce soir.
- AFP
Luis Enrique change tout en défense
Si Lucas Chevalier va enchainer dans les buts du PSG, Luis Enrique devrait miser sur Joao Neves et Lucas Hernandez pour suppléer respectivement Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Par contre, Marquinhos devrait céder sa place à Illia Zabarnyi qui accompagnerait Willian Pacho dans l’axe de la défense.
- AFP
Une attaque remodelée pour Paris face à Lyon
En forme ces dernières semaines, Warren Zaire-Emery devrait être reconduit au milieu aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, Luis Enrique devrait compter sur le héros du choc contre Nice le weekend dernier (1-0) pour démarrer en pointe. Gonçalo Ramos devrait alors être accompagné de Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye pour mener les offensives franciliennes.
La compo attendue du PSG contre l’OL
Chevalier - Neves, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Lee, Ramos, Mbaye.