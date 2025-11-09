La compo du PSG contre l’OL : Les grands ajustements de Luis Enrique

Leader de Ligue 1 au terme de la journée, le PSG (24 pts) se retrouve à la 3e place après les succès de l’OM (1er, 25 pts) contre Brest (3-0) et Lens (25 pts) contre Monaco (1-4). Le club parisien a donc l’obligation de s’imposer contre l’OL (5e, 20 pts) pour reprendre les rênes du championnat.

Cependant, pour une équipe qui vient de connaitre son premier revers en Ligue des Champions contre le Bayern (1-2), les choses semblent compliquées avec les forfaits de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Deux blessures majeures, ajoutées à celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui ont contraint Luis Enrique à opérer plusieurs changements dans son onze face aux Gones, ce soir.