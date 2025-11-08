L’OM dompte Brest et met la pression sur Paris (3-0)

La seconde période démarrait sous les mêmes auspices avec des Marseillais toujours aussi dominateurs face à des Bretons qui avaient du mal à se projeter vers l’avant. Mais les choses allaient enfin mieux pour Brest qui pouvait s’offrir quelques percées, quoiqu’infructueuses, sur le camp olympien. Ce qui n’empêchait pas l’OM d’enchainer les assauts dans le camp adverse, à l’image du centre d’Aubameyang pour Angel Gomes dont la tête ne trouvait pas le cadre (59e). Les Pirates rétorquaient juste après avec également une tête de Joris Chotard qui fuyait le cadre (65e).

La balance était à nouveau du côté de l’OM qui aura attendu les dernières minutes pour parachever ce succès. Sur une action collective, Matt O’Riley prenait le dessus sur son vis-à-vis avant de servir Aubameyang qui ne se manquait pas pour tromper Majecki (3-0, 82e). Avec cette victoire, l’Olympique de Marseille (1er, 25 pts) remonte provisoirement en tête du classement en attendant le choc entre l’OL et le PSG, dimanche soir (20h45). De son côté, le Stade Brestois (13e, 10 pts) enchaine son quatrième revers consécutif en Ligue 1 et se rapproche davantage de la zone rouge.