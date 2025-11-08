L’Olympique de Marseille affrontait le Stade Brestois, samedi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Phocéens ont livré une copie parfaite face aux Bretons et retrouvé des couleurs en championnat.
L’OM dompte Brest et met la pression sur Paris (3-0)
- AFP
L’OM presse, Brest transparent
Enfin une éclaircie pour l’OM. Après une prestation décevante en Ligue des Champions mercredi, le club phocéen avait à cœur de se racheter auprès de son public, ce samedi. Et cela s’est vu dès le coup d’envoi avec un pressing intense des Phocéens sur Brest sous les clameurs du Vélodrome. L’OM avait rapidement la main mise sur le ballon et allait s’offrir une première occasion avec Pierre-Emerick Aubameyang qui voyait sa frappe passer à côté des buts de Radoslaw Majecki (8e). Brest se signalait dans la foulée avec Pathé Mboup qui butait sur Geronimo Rulli, auteur d’une bonne sortie (10e).
- AFP
Marseille lance les hostilités
L’Olympique de Marseille dominait toujours les débats et prenait enfin les devants sur un coup franc direct d’Angel Gomes, bien aidé par une énorme bourde du gardien brestois (1-0, 26e). Les choses se compliquaient davantage pour le Stade Brestois quand Kenny Lala fauchait Igor Paixao dans la surface (32e). L’arbitre désignait le point de penalty et la sentence était exécutée par Mason Greenwood qui avait pris Majecki à contre-pied (2-0, 33e). L’OM insistait davantage sur le camp finistérien, mais le score n’évoluait pas jusqu’à la pause.
- AFP
Aubameyang remarque enfin, l’OM enfonce le clou
La seconde période démarrait sous les mêmes auspices avec des Marseillais toujours aussi dominateurs face à des Bretons qui avaient du mal à se projeter vers l’avant. Mais les choses allaient enfin mieux pour Brest qui pouvait s’offrir quelques percées, quoiqu’infructueuses, sur le camp olympien. Ce qui n’empêchait pas l’OM d’enchainer les assauts dans le camp adverse, à l’image du centre d’Aubameyang pour Angel Gomes dont la tête ne trouvait pas le cadre (59e). Les Pirates rétorquaient juste après avec également une tête de Joris Chotard qui fuyait le cadre (65e).
La balance était à nouveau du côté de l’OM qui aura attendu les dernières minutes pour parachever ce succès. Sur une action collective, Matt O’Riley prenait le dessus sur son vis-à-vis avant de servir Aubameyang qui ne se manquait pas pour tromper Majecki (3-0, 82e). Avec cette victoire, l’Olympique de Marseille (1er, 25 pts) remonte provisoirement en tête du classement en attendant le choc entre l’OL et le PSG, dimanche soir (20h45). De son côté, le Stade Brestois (13e, 10 pts) enchaine son quatrième revers consécutif en Ligue 1 et se rapproche davantage de la zone rouge.