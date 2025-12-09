FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TRAININGAFP
La compo de l’OM contre l’Union St.Gilloise : De Zerbi change tout

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait plusieurs changements dans son onze contre l’Union St.Gilloise, mardi.

    Un grand défi pour l’OM

    À deux journées de la fin de la phase de ligue, l’Olympique de Marseille (21e, 6 pts) se retrouve parmi les barragistes. Une position que le club provençal devra conforter et essayer d’avancer au classement. Et cela commence dès ce soir contre l’Union St.Gilloise (25e, 6 pts) qui compte le même nombre de points que l’OM, mais n’est pourtant pas qualifiable à l’heure actuelle.

    Pourtant, la confiance n’est pas ce qu’il y a de mieux à Marseille ces derniers jours. Si le club reste une victoire probante en Ligue des Champions contre Newcastle (2-1), il vient d’enchainer deux contre-performances en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite). Rien d’alarmant tout de même pour Roberto De Zerbi qui compte sur ses hommes pour redonner du sourire aux supporters marseillais, ce mardi. 

    Roberto De Zerbi innove en défense

    C’est dans un système de 3-5-2 que l’OM devrait défier l’Union St.Gilloise, ce soir. Si Geronimo Rulli tiendra bien sa place, Roberto De Zerbi devrait préférer Amir Murillo et Emerson Palmieri à Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi pour accompagner Nayef Aguerd dans la défense à trois. Plus haut, les rôles de piston devraient revenir à Timothy Weah et Igor Paixao. 

    Les choix forts de De Zerbi en attaque

    Ces derniers devraient évoluer sur la même ligne que la double sentinelle composée de Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley. Roberto De Zerbi devrait donc confier les clés de l’animation offensive à Arthur Vermeeren. Le Belge devrait alors se positionner derrière les attaquants Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. 

  • La compo attendue de l’OM contre l’Union St.Gilloise

    Rulli - Murillo, Aguerd, Emerson - Weah, Hojbjerg, O’Riley, Vermeeren, Paixao - Greenwood, Aubameyang.

