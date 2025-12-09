La compo de l’OM contre l’Union St.Gilloise : De Zerbi change tout

À deux journées de la fin de la phase de ligue, l’Olympique de Marseille (21e, 6 pts) se retrouve parmi les barragistes. Une position que le club provençal devra conforter et essayer d’avancer au classement. Et cela commence dès ce soir contre l’Union St.Gilloise (25e, 6 pts) qui compte le même nombre de points que l’OM, mais n’est pourtant pas qualifiable à l’heure actuelle.

Pourtant, la confiance n’est pas ce qu’il y a de mieux à Marseille ces derniers jours. Si le club reste une victoire probante en Ligue des Champions contre Newcastle (2-1), il vient d’enchainer deux contre-performances en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite). Rien d’alarmant tout de même pour Roberto De Zerbi qui compte sur ses hommes pour redonner du sourire aux supporters marseillais, ce mardi.