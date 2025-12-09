Le groupe de l’OM contre l’Union Saint-Gilloise avec un grand retour

La nouveauté la plus marquante se situe au milieu. Pierre-Emile Hojbjerg rejoint de nouveau le groupe élargi de Roberto De Zerbi. Le milieu danois avait dû renoncer au déplacement à Lille vendredi, battu 1-0, à cause d’un virus. Dès lundi matin, il a repris l’entraînement avec le reste de l’équipe et s’est envolé dans la foulée vers la Belgique. Vice-capitaine de l’OM, il pourrait même porter le brassard en cas de présence sur la pelouse, puisque Leonardo Balerdi est annoncé sur le banc au coup d’envoi.