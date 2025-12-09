Pour cette sixième journée de Ligue des champions, les Marseillais se déplacent en Belgique avec un effectif presque complet. Seuls les joueurs déjà absents depuis plusieurs semaines manquent encore à l’appel. Le staff olympien doit néanmoins composer avec quelques incertitudes concernant son onze de départ, notamment en défense. Le voyage en Belgique offre également l’occasion de revoir un cadre attendu depuis plusieurs jours, ce qui change légèrement la perspective avant le coup d’envoi.
Le groupe de l’OM contre l’Union Saint-Gilloise avec un grand retour
- Getty Images Sport
Hojbjerg revient dans le groupe après son absence à Lille
La nouveauté la plus marquante se situe au milieu. Pierre-Emile Hojbjerg rejoint de nouveau le groupe élargi de Roberto De Zerbi. Le milieu danois avait dû renoncer au déplacement à Lille vendredi, battu 1-0, à cause d’un virus. Dès lundi matin, il a repris l’entraînement avec le reste de l’équipe et s’est envolé dans la foulée vers la Belgique. Vice-capitaine de l’OM, il pourrait même porter le brassard en cas de présence sur la pelouse, puisque Leonardo Balerdi est annoncé sur le banc au coup d’envoi.
- AFP
De Zerbi entretient le flou sur sa composition
Comme souvent, difficile de deviner les intentions exactes de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien aime modifier ses plans à la dernière seconde. Pour ce duel européen, tout laisse penser que Balerdi et Benjamin Pavard pourraient débuter sur le banc. Une décision qui permettrait au coach de remodeler sa ligne défensive et d’ajuster une stratégie plus prudente contre une équipe de l’Union Saint-Gilloise qui joue sa qualification.
- AFP
Les jeunes encore du voyage
Le groupe compte également plusieurs jeunes, un choix assumé par le staff. Darryl Bakola, déjà titularisé de façon surprenante contre Newcastle (victoire 2-1) lors de la précédente journée de Ligue des champions, fait partie du voyage. Il est accompagné de Tadjidine Mmadi et Robinio Vaz, deux minots que De Zerbi souhaite intégrer peu à peu au haut niveau.
Le groupe de l’OM contre l’Union Saint-Gilloise :
Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Emerson, Pavard, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Mmadi, Paixão, Vaz