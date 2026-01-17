La compo de l’OM contre Angers : Les grands ajustements de De Zerbi

Marseille a enfin retrouvé le sourire. Après deux défaites de suite, l’OM a finalement remporté son premier match de l’année avec une large victoire en 16es de finale de Coupe de France contre Bayeux, mardi (9-0). Cependant, le succès contre les pensionnaires de Régional 1 ne suffit pas pour chasser les doutes sur le club phocéen cette saison. L’Olympique de Marseille (3e, 32 pts) devra donc confirmer face à Angers, ce samedi, même si un risque de report plane sur la rencontre.

Une victoire face aux Scoites permettrait d’ailleurs aux Olympiens de s’éloigner du LOSC (4e, 32 pts) défait par le PSG (1er, 42 pts) vendredi soir grâce notamment au doublé d’un excellent Ousmane Dembélé et à un but de Bradley Barcola (3-0). Ainsi, Roberto De Zerbi a décidé de mettre les chances de son côté en modifiant le onze qui s’est présenté face à Bayeux, mardi.