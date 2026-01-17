L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse d’Angers, ce samedi, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Un match déterminant pour les Phocéens qui doivent conforter leur place sur le podium et prendre leurs distances vis-à-vis de leurs poursuivants. Dans ce sens, Roberto De Zerbi a d’ores et déjà pris ses dispositions avec une compo ultra-offensive face aux Angevins, ce soir.
La compo de l’OM contre Angers : Les grands ajustements de De Zerbi
Une chance à ne pas manquer pour l’OM
Marseille a enfin retrouvé le sourire. Après deux défaites de suite, l’OM a finalement remporté son premier match de l’année avec une large victoire en 16es de finale de Coupe de France contre Bayeux, mardi (9-0). Cependant, le succès contre les pensionnaires de Régional 1 ne suffit pas pour chasser les doutes sur le club phocéen cette saison. L’Olympique de Marseille (3e, 32 pts) devra donc confirmer face à Angers, ce samedi, même si un risque de report plane sur la rencontre.
Une victoire face aux Scoites permettrait d’ailleurs aux Olympiens de s’éloigner du LOSC (4e, 32 pts) défait par le PSG (1er, 42 pts) vendredi soir grâce notamment au doublé d’un excellent Ousmane Dembélé et à un but de Bradley Barcola (3-0). Ainsi, Roberto De Zerbi a décidé de mettre les chances de son côté en modifiant le onze qui s’est présenté face à Bayeux, mardi.
Roberto De Zerbi innove en défense
Privé de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd, le technicien italien devrait miser sur Leonardo Balerdi pour accompagner Facundo Medina dans l’axe de la défense. Sur les côtés, De Zerbi devrait s’appuyer respectivement sur Amir Murillo et Emerson Palmieri sur le flanc gauche.
De Zerbi change tout en attaque
Dans l’entrejeu, Arthur Vermeeren devrait accompagner Pierre-Emile Hojbjerg pour former une double sentinelle devant la défense. Plus haut, De Zerbi devrait confier le rôle de meneur de jeu à Mason Greenwood. Ce qui permettrait à Timothy Weah de monter sur l’aile droite pendant que Hamed Junior Traoré prendrait le côté opposé. La pointe de l’attaque marseillaise devrait, quant à elle, être occupée par Amine Gouri.
La compo attendue de l’OM contre Angers
Rulli - Murillo, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - Weah, Greenwood, H.J.Traoré - Gouiri.